美航客機、黑鷹直升機年初相撞釀67死 美國政府承認過失

編譯周辰陽／綜合報導
失事美航客機的殘骸，2月5日從波多馬克河打撈出來。（美聯社）
失事美航客機的殘骸，2月5日從波多馬克河打撈出來。（美聯社）

華府今年1月29日發生波多馬克河空中撞機事件，由美國航空子公司PSA航空負責營運的美航5342號班機，與美軍一架黑鷹直升機空中相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全數罹難。美國政府承認在此事件中存在過失，並表示願意就此向罹難者家屬支付賠償。

華爾街日報報導，司法部17日向聯邦法院提交文件，回應其中一名遇難乘客遺孀克拉夫頓（Rachel Crafton）提出的訴訟。克拉夫頓9月狀告聯邦航空管理局（FAA）、美國陸軍、美航及PSA航空存在「系統性失誤」，應對這起發生於雷根華盛頓國家機場附近的空難負責，其他罹難者家屬也陸續提出類似的索賠。

司法部表示，陸軍飛行員「未能保持警覺」，並避開美航5342號班機。司法部律師在提交的文件中寫道：「他們的行為在事實上構成事故原因，同時也是法律上可歸責的近因。」

文件同時指出，負責雷根華盛頓國家機場空域的飛航管制員未適當提醒飛行員，直升機與客機正處於碰撞路線上，但也補充表示，美航飛行員本應透過碰撞警告系統得知直升機的位置，卻未能保持足夠警覺避開。

美航及PSA航空分別遞狀聲請駁回訴訟，否認違反聯邦法，並聲稱包括飛航管制員和陸軍飛行員在內的美國政府，應對此次空難負責。美航律師在文件中表示，對原告尋求救濟的訴求表示同情，但「適當的法律救濟對象不是美國航空，而是美國政府」。

克拉夫頓的律師克利福德（Robert Clifford）表示，政府承認「美國陸軍對這場不必要的生命損失負有責任」，並承認航管局未遵守空中交通管制程序，同時也「正確地」指出，其他單位——美國航空與 PSA 航空——同樣對這些死亡事件有責任。

政府律師在提交的文件中表示：「美國政府承認其對原告負有照護義務，且已違反該義務，從而直接導致這起悲劇性的事故。」

國家運輸安全委員會（NTSB）已就這起空難展開為期數月的調查，以釐清其可能原因，完整調查預計將於明年完成。這是20多年來發生在美國本土最致命的空難。

