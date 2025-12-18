華納拒派拉蒙高價收購 質疑其擔保 指Netflix條件較佳

華納兄弟出售案，引起派拉蒙及Netflix爭購，圖為德國柏林一個智慧手機的螢幕顯示Netflix、華納兄弟和派拉蒙的App。(歐新社)

華納兄弟探索(Warner Bros Discovery，WBD)董事會17日拒絕了派拉蒙天空之舞(Paramount Skydance)提出的1084億元收購案，稱該提案未能提供足夠的融資保障。WBD在聲明中表示，與Netflix 的合併條件較佳。

華納兄弟探索在聲明中表示，派拉蒙的提案「再次未能回應我們在長期接觸與審查其六次提案過程中，一再明確傳達的關鍵疑慮」。

聲明中指出：「我們有信心，與Netflix的合併能為我們的股東帶來更優且更具確定性的價值。」

路透引述董事會向監管機構提交並公開的致股東信件，派拉蒙一直誤導華納兄弟股東，稱其每股30元的現金出價獲得由億萬富豪、甲骨文 執行長艾里森(Larry Ellison)領導的艾里森家族全額保證或「金融擔保」。

董事會在信中寫道，派拉蒙所謂的擔保「並不存在，也從未存在」，並指出該出價存在「多項重大風險」。

華納兄弟探索董事會17日指出，派拉蒙最新提出的股權承諾「並未獲得艾里森家族任何保證」，而是由「未知且不透明」的勞倫斯．艾里利森可撤銷信託(Lawrence J. Ellison Revocable Trust)提供支持，其資產與負債均未公開，且隨時可能變動。

華納董事會強調，Netflix的出價由市值超過4000億元、擁有投資等級資產負債表的上市公司作為後盾。

據了解，Netflix已向華納兄弟承諾將持續在電影院 上映該工作室電影，以緩解市場對合併後電影產能受影響的疑慮。

相較之下，派拉蒙市值僅為150億元，信用評等「僅高於垃圾級一級」，華納兄弟17日指出。若達成交易，派拉蒙債務比將達營運收入的6.8倍，「幾乎沒有即時可自由動用現金流」。

華納兄弟探索董事會表示，評估Netflix與派拉蒙出價時已考慮監管風險，認為無論哪一宗交易，都可取得美國及外國必要監管核准。

此外，Netflix同意提供58億元分手費，高於派拉蒙的50億元分手費。