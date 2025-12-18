嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費

向來嚴厲批評衛生部長小甘迺迪反疫苗政策不餘遺力的美國兒科學會，有七項計畫總金額達數百萬元的聯邦撥款突然遭衛生部取消。(路透)

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics，AAP) 向來嚴厲批評衛生與公眾服務部(HHS)部長小甘迺迪 的反疫苗政策，結果被取消七項總金額數百萬元的聯邦撥款資助。

根據華盛頓郵報獲得的文件顯示，HHS終止的撥款項目包括用於減少嬰兒猝死、改善青少年健康、預防胎兒酒精綜合症以及早期識別自閉症等項目。AAP對於突然失去撥款大為震驚，目前正考慮各項應對方案，包括提出訴訟。

AAP執行長蒙特(Mark Del Monte)17日發聲明指出，突然遭終止撥款會直接影響及危及全美嬰幼兒、兒童及青少年，乃至於他們的家庭。

HHS發言人表示，由AAP於不再符合HHS的使命或優先事項，早前給予撥款的項目已被取消。

華盛頓郵報取得的文件透露，終止撥款的項目中，三項經費來自疾病防治中心(CDC ) ，另外四資金項來自衛生資源與服務管理局(HRSA)。 HHS一名高級官員16日向CDC等部門官員發出郵件，指示「如果尚未取消(撥款) ，請立即取消」，果然在一小時後即宣布終止。

CDC及HRSA列出AAP不獲撥款的原因，包括申請時採用「基於身分認同的語言」，例如提及「種族差異、多元化的視角融入臨床護理」等，這與CDC及HHS當前的優先事項「不符」。

兩個機構在終止撥款的函件中指出，聯邦法規允許在「撥款不再符合計畫目標或機構優先事項」的情況下，終止聯邦撥款。

其中HRSA局長恩格斯(Thomas Engels)在信中指出，一項旨在「青少年和青年健康綜合系統整合」的撥款，與HRSA「重點關注營養以及慢性病預防和管理」的宗旨不符。

AAP及多個醫療團體一直強烈反對小甘迺迪的反疫苗政策，早前已向法院控告他改變新冠疫苗 政策是違反聯邦法律，有分析認為HHS終止撥款是與此訴訟有關。

聯邦撥款資料顯示，AAP今年從HHS獲得1840萬元撥款，不少反疫苗者及小甘迺迪的盟友，批評AAP獲得聯邦資助的同時，又支持學校強制注射疫苗。