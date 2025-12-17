我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

在美捐血漿能合法獲得報酬 引起「剝削」質疑

記者顏伶如／綜合報導
美國是少數允許為捐贈血漿(plasma donations)提供金錢報酬的國家之一。(歐新社)
住在俄亥俄州哥倫布(Columbus)的27歲女子凱薩琳‧羅夫斯(Catherine Rolfes)說，待業期間思考如何賺外快以便付帳單，家人建議去一趟血漿捐贈中心。她說，「需要繳的帳單累積越來越多，捐一次血漿能拿125元，我就想說去試試看吧」。

美國是少數允許為捐贈血漿(plasma donations)提供金錢報酬的國家之一，某些民眾在手頭困難的情況下，透過這個管道可以迅速取得現金，但這套付費制度卻引發剝削缺錢民眾的倫理道德質疑。時代雜誌(TIME)15日報導，在美國捐血漿每次可獲30元至100元不等的酬勞，每周最多可捐兩次，定期捐血漿的每個月收入有數百元。

報導指出，由於捐贈血漿採取酬勞制度，美國因此成為世界上少數血漿用量能夠自給自足的國家，還成為全球規模最大的血漿供應者，能為其他國家病患提供具有救命效果的血漿。批評人士卻指出，付費制度對需錢孔急的民眾是一種剝削。

專門研究血漿報酬制度的波爾德科羅拉多大學(University of Colorado Boulder)金融副教授艾蜜莉‧葛拉格(Emily Gallagher)說：「問題的確複雜。」她說，一般而言，唯一有辦法滿足國內血漿醫療需求的國家，都是允許付費制度的已開發國家。

住在德州奧斯汀(Bethany Beinlich)的22歲女子貝珍妮‧貝立克(Bethany Beinlich)今年夏天首次捐血漿。她說，從姐夫口中得知捐血漿，他在就讀大學時就曾捐過。她表示，新工作未開始，需要有收入，捐血漿還能幫助別人。

貝立克說，她身為放射治療師，工作當中接觸癌症患，發現血漿使用於各種不同癌症治療，因此捐血漿除了能賺取外快，也因為幫助他人而獲得充實感。

貝立克表示，捐血漿沒有遇過不良反應，只後悔沒有提早在大學時期就捐，可以有更多錢支付帳單。

羅夫斯則說，10月中旬第一次到血漿捐贈中心，插上管子開始抽血時就出現身體不適，大量出汗，忽冷忽熱，全身顫抖，差點昏倒。工作人員暫停機器運作，讓羅夫斯冰敷，也給她運動飲料。

她說，經由工作人員說明才知道捐血漿之前沒有吃飽也沒有喝水充足，導致血壓驟降。休息過後繼續程序則一切順利，拿到125元簽帳卡(debit card)後，給車子加油並買了食物。

癌症 俄亥俄州 德州

