動物方城市2 重奪北美票房冠軍

編譯俞仲慈／綜合報導
迪士尼動畫電影「動物方城市2」上映第三周北美票房進帳2630萬元，全球票房累積達11億4000萬元，成為今年第二部全球突破10億元的好萊塢電影。(美聯社)
迪士尼動畫電影「動物方城市2」上映第三周北美票房進帳2630萬元，全球票房累積達11億4000萬元，成為今年第二部全球突破10億元的好萊塢電影。(美聯社)

由於熱門大片「阿凡達：火與燼」(Avatar: Fire and Ash)尚未上映，本周仍是兩部續集電影「動物方城市2」與「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」(Five Nights at Freddy's 2)正面交鋒狀態，最終由「動物方城市2」勝出，重奪北美票房冠軍。

據美聯社報導，迪士尼(Walt Disney Co.)動畫電影「動物方城市2」(Zootopia 2)上映第三周北美票房進帳2630萬元，全球票房累積達11億4000萬元，成為今年第二部全球突破10億元的好萊塢電影，尤其中國市場表現亮眼，票房高達5億240萬元，成為近年中國最賣座的美國片。

2025年另一部全球票房突破10億元的好萊塢電影，同為迪士尼出品的「星際寶貝」(Lilo & Stitch)，累計進帳約10億4000萬元，不過今年票房最高電影仍是中國製作「哪吒2」(Ne Zha 2)，光是中國市場就吸金近20億元。

另外環球影業(Universal Pictures)與「布倫屋製片公司」(Blumhouse Productions)合作推出的「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」上映第二周收穫1540萬元，較首周票房慘跌七成，但該片北美票房累積達9550萬元，對製作成本僅3600萬元的恐怖片而言仍是一項可觀成績。

至於本周末最受矚目的新片「艾拉麥凱」(Ella McCay)在全美2500家戲院上映，僅進帳210萬元，成為今年表現最慘澹的電影之一，該片係曾執導「收播新聞」(Broadcast News)、「愛在心裡口難開」(As Good as It Gets)等經典劇情片的詹姆斯L.布魯克斯(James L. Brooks)睽違15年新作。

該片製作成本約3500萬元，由新秀女演員艾瑪麥基(Emma Mackey)主演，並邀請潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)等好萊塢資深演員助陣，描述一名34歲女性意外成為家鄉州長的故事，不過影評網站爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度僅有22%新鮮度，難以吸引大批觀眾進場觀賞。

好萊塢 迪士尼 Disney

