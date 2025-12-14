拜登紀念圖書館募款 2024年沒半毛捐款 民主黨金主反應冷

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
拜登紀念圖書館2024年未收到任何捐款，顯示政治的現實。(路透)
美國前總統拜登為其紀念圖書館的募款面臨困難，所募得的款項僅及其計畫的一小部分，2024年甚至沒有募得任何捐款，使其建館計畫充滿不確定性。

拜登的圖書館基金會日前在交給國稅局的一份文件中透露，該基金會在2024年沒有收到任何捐款。該基金會目前所擁有的資金只有拜登2021年就任時所遺留下來的400萬元種子資金。拜登圖書館基金會並沒有透露2025年募得多少款項，僅表示拜登其實才剛開始募款。

該基金會也對國稅局表示，預期2027年底之前可募款1130萬元，但是此一數字不僅遠低拜登前後任總統各自的目標，同時也不及他本身2億元的目標。

由於募款不順，拜登紀念圖書館的前景也充滿不確定性。根據了解基金會運作的四位匿名人士透露，拜登團隊已在討論將拜登紀念圖書館與其母校德拉瓦大學(University of Delaware)相關紀念計畫合併的可能性。德拉瓦大學已為其「拜登廰」(Biden Hall)募款數百萬元，若是圖書館能與其合併，就意味可以將這筆資金用在圖書館的計畫上。

迄今為止，民主黨金主對拜登紀念圖書館都反應冷淡；有的婉拒捐款，有的說只會象徵性地捐一點。根據了解，金主不願慷慨解囊的原因很多，包括不想得罪當今白宮主人、想為民主黨未來預留財路，還有人怪罪拜登是造成民主黨當前困境的罪魁禍首。

佛羅里達州律師摩根(John Morgan)是拜登長期支持者，但他表示不會捐一毛錢給拜登的圖書館。他指責拜登幕僚對待支持者的態度太差。他說：「他們毀了拜登的圖書館，拜登能有一座流動圖書館就不錯了。」

相較於拜登紀念圖書館募款觸礁，歐巴馬日前表示他的「總統中心」迄今已募款15億元，預定在明年6月開幕，其中包括圖書館、一座蔬菜園與一座籃球體育館。川普總統則是計畫將他的紀念圖書館設在邁阿密。他表示要在卸任前籌款9.5億元以上。　

拜登 民主黨 國稅局

