AP民調：消費者因高物價無心過節 近半數減購非必需品

兩個月前，聯邦政府又關門又裁編，很多聯邦公務員失去工作。圖為密西西州公務員戈特在11月被政府精簡裁員，正在整理從慈善機構。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC)最新民調 顯示，今年的假期季節對消費者來說並不像往常那樣歡樂，絕大多數成年人表示近幾個月來注意到食品雜貨、電力、節日禮物的價格高於往常，許多人不得不動用積蓄、四處搜尋折扣商品，並感覺整體經濟在川普 總統的領導下陷入停滯。

據報導，川普年初上任時共和黨選民對經濟更有信心，而到現在許多共和黨選民也反映食品雜貨(74%)、電力(59%)和節日禮物(54%)的價格高於往常。更不滿於經濟狀況的民主黨選民，有較高比例表示他們正經歷食品雜貨(94%)、電力(72%)和節日禮物(72%)漲價。

愈來愈多的人發現，他們更難負擔得起想要送的禮物或節日大餐，尤其是中低收入 成年人；低收入成年人(年收入低於5萬元)比富裕人口更有可能再三考慮大筆消費，並少買非必需品。約有一半(48%)的人減少購買非必需品，只有13%的人增加了購買這些商品的頻率。大多數成年人(56%)表示，找到他們想要的節日禮物與往常一樣，沒有更容易或更難；約五成受訪者比平常更注重尋找最低價格。此外，四成的人比往常動用了更多儲蓄，近半的人表示他們動用儲蓄的金額與往常基本一樣。

68%民眾認為美國經濟狀況不佳，這接近2024年12月川普勝選前的數據，也與近年來大眾的看法一致；上次多數民眾在AP-NORC民調中認為經濟狀況良好，已經是2020年1月的事。整體而言，只有三成民眾認為美國經濟狀況良好，共和黨選民(56%)比民主黨選民(16%)、獨立選民(19%)更有可能認為經濟狀況良好。

這項民調總體來說結果與AP-NORC在2022年12月的民調結果非常相似，當時前總統拜登正努力應對狂飆的通膨率。現在則是因川普的一系列關稅政策加劇了通膨壓力，引發民眾擔憂經濟穩定，導致物價居高不下，令許多人感到不滿。