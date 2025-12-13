馬州無證男遭錯誤遣返 聯邦法官令釋放 國安部要上訴

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
11日獲釋的艾卜瑞可‧賈西亞12日進入巴爾的摩移民局辦公室，完成報到簡短手續便離開，聚集在大樓外的支持者報以歡呼。(美聯社)
馬里蘭州聯邦區域法院法官辛尼斯(Paula Xinis)12日指出，先前被遣返到薩爾瓦多重刑監獄的馬里蘭州無證移民艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，在法院針對臨時禁止令(temporary restraining order)舉行聽證會之前，移民機關不得再次拘留。國土安全部批評辛尼斯裁決是「歐巴馬政府任命法官赤裸裸的激進主義」，揚言上訴到底。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示：「法官裁決缺乏任何有效的法律基礎，我們一定上訴到底。」

辛尼斯11日裁決移民機關必須釋放艾卜瑞可‧賈西亞，就在他離開遭到拘留的賓州莫沙農谷移民處理中心(Moshannon Valley Processing Center)大約14小時之後，原訂12日要前往移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)區域辦公室例行報到。辯護律師向法官提出緊急動議指出，艾卜瑞可‧賈西亞前往報到時恐遭ICE官員當場收押。

美聯社報導，艾卜瑞可‧賈西亞12日進入移民局辦公室大樓，完成報到簡短手續便離開，聚集在大樓外的支持者報以歡呼。他向群眾發表簡短談話時，呼籲其他遭受政府不公平待遇的移民要「挺直腰桿」。

辯護律師桑多瓦爾-莫申柏格(Simon Sandoval-Moshenberg)也對群眾發表談話說，辛尼斯11日的裁決以及12日早晨的臨時禁止令，「代表著法律高過權力的勝利」。

沒有犯罪紀錄的艾卜瑞可‧賈西亞今年稍早被錯誤遣返到薩爾瓦多重刑監獄之後，成為川普政府雷厲風行移民查緝行動底下的焦點人物。共和黨政府面臨龐大輿論壓力以及法院裁決，今年6月將艾卜瑞可‧賈西亞帶回美國。

艾卜瑞可‧賈西亞是薩爾瓦多公民，青少年時期非法入境美國投靠已經成為美國公民的哥哥，2019年獲得法官裁定保護，免於遭到遣返回故鄉，因為家族在當地遭到黑幫組織鎖定。艾卜瑞可‧賈西亞與美國公民妻子與孩子長年住在馬里蘭州，雖然可以合法居留與工作，卻沒有身分。

