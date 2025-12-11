打擊非法移民優先 影響聯邦其他執法力道 今年稅務檢控驟減27%

兩名身穿國稅局刑事調查組(IRS-CI)防彈背心的探員在華府火車站協助大都會運輸處警察逮捕一名可疑男子。(路透)

路透調查發現，川普 政府正大幅調整打擊犯罪策略，集中力量追捕非法移民，連帶調整執法機構人力。例如司法部 稅務司(Tax Division)已被解散，負責處理稅務訴訟的律師和幹員人數大減；今年聯邦稅務訴訟數量降至數十年來最低水準，與前一年相比驟降逾27%。包括前國稅局 和司法部官員在內的專家擔心，稅務執法力道銳減，可能助長逃稅行為。

路透報導， 政府紀錄和匿名官員透露，川普政府大幅削減國稅局刑事調查組(IRS Criminal Investigation)預算和人力，部分留任人員被下令轉為處理移民案件或在華府街頭擔任防止犯罪巡邏。司法部已在秋季解散稅務司；今年初該司還有約80名刑事檢察官，至少有三分之一拒絕改調其他部門而選擇辭職。稅務司自1930年代以來，一直負責監督稅務訴訟。

政府估計每年徵收稅款比應收稅款少近7000億元，透過刑事訴訟追回的稅款金額雖然只占一小部分，但因逃稅面臨入獄或巨額罰款威脅，仍是政府遏止逃稅行為的關鍵手段；專家擔心，削弱這項手段可能助長更多逃漏稅行為。

紐約大學法學院稅務法律中心高級研究員、前稅務司資深官員哈伯特(David Hubbert)表示，「削減針對各類型納稅人的刑事執法力道，代表政府不在乎逃稅行為，也等於是侮辱所有按時繳納稅款的誠實納稅人。」

路透調閱聯邦法院案卷並統計今年1月至11月初代表政府出庭參與稅務訴訟的司法部律師人數發現，去年約420人出庭，今年約160人。截至11月1日，聯邦檢察官對251人提起違反稅法指控，比去年同期下降27%。

知情人士透露，川普政府高層官員年初告訴檢察官，稅務調查並非優先事項；司法部新管理層「對於白領犯罪以及是否應處理這些案件，持非常懷疑的態度。」

司法部發言人阿爾德斯瑞(Natalie Baldassarre)表示，關閉集中式稅務犯罪辦公室，「並不影響民事訴訟律師和刑事檢察官公平執行國家稅法使命」。國稅局證實，其刑事執法部門今年減少了330名員工，其他拒絕置評。