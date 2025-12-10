民調：美多數青少年每天上YouTube和TikTok 20%幾不離手

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
根據調查，美國多數青少年每天都上社群媒體，幾乎機不離手。（路透）
丕優研究中心(Pew Research Center)調查顯示，大多數美國青少年每天使用影音平台YouTube和短影音社群媒體TikTok，有些受訪者甚至「無時無刻都愛不釋手」。

紐約時報報導，丕優研究中心9日發布的報告顯示，大多數美國青少年每天都會用YouTube和TikTok，約20%的青少年表示他們「幾乎一直」(almost constantly)使用其中一個平台。

丕優研究員今年9月25日到10月5日，調查1458名13歲至17歲的白人、非裔與西語裔青少年使用社群媒體的習慣；結果顯示，許多受訪者花費大量時間瀏覽社群媒體、觀看影片或與人工智慧(AI)聊天機器人對談。

YouTube雖是迄今最受歡迎的社群媒體平台，75%的受訪青少年天天使用YouTube，且TikTok、Instagram和Snapchat也受到青少年的喜愛，至於臉書(Facebook)的青少年使用者較少。

丕優研究員、報告主要作者蜜雪兒‧法維里奧(Michelle Faverio)表示，「約33%的青少年表示，他們經常使用前述五種平台的至少一種，且此比率已穩定維持數年。」

法維里奧在報告中指出，非裔與拉丁裔的未成年受訪者自述，無時無刻都在用YouTube、TikTok和Instagram，其中女性比男性更常瀏覽Snapchat和Instagram，男性則比女性更常用Reddit和YouTube。

報告指出，許多青少年經常與AI聊天機器人互動，64%的青少年用過，其中28%的人天天在用，16%的人每天使用多次或持續使用。

OpenAI的ChatGPT是受訪者最常用的聊天機器人，其次是Gemini和MetaAI，使用比例最低的則是「Character.ai」。

為參與丕優研究的新澤西州心理學者艾琳‧甘迺迪-摩爾(Eileen Kennedy-Moore)表示，研究結果並不令人意外，但她理解此結果可能讓父母和監護人擔心。

甘迺迪-摩爾關切的一大問題是，青少年失去當面交流與建立友誼的機會，而AI聊天機器人可能提供不利青少年培養關鍵社交技能的互動方式。

YouTube AI 社群媒體

