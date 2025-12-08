佛萊迪餐館之五夜驚魂2 首周末票房報捷

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
恐怖推理電影「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」周末在美國和加拿大的3412間電影院上映，票房收入高達6300萬元，遠超出發行商預期。(美聯社)
惡評如潮嚇不跑觀眾，恐怖推理電影「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」(Five Nights at Freddy's 2)再創票房狂潮，這部續集電影本周末在美國和加拿大的3412間電影院上映，票房收入高達6300萬元，遠超出發行商預期。

美聯社報導，「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」由遊戲原創作者考森(Scott Cawthon)編劇、艾瑪塔米(Emma Tammi)執導，演員同為原班人馬，如喬許哈契森(Josh Hutcherson)、馬修利拉德(Matthew Lillard)和伊莉莎白萊爾(Elizabeth Lail)，但影評卻給予續集比第一集更毒舌的評價。

美聯社影評甘迺迪(Mark Kennedy)給予零顆星的評價，指其「一團糟」，但眾多恐怖片愛好者往往在首映周末買票進場，絲毫不受影評的影響。

這部電影及其同名遊戲講述「佛萊迪披薩」(Freddy Fazbear's Pizza)家庭餐館的故事，該餐館的人形機器人會在夜晚變成殺人狂。 

「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」締造今年PG-13級電影的最高首映票房，恐怖片首映票房僅次於「厲陰宅：最終聖事」(The Conjuring: Last Rites)。

儘管負評如潮，「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」似乎未受影響，在感恩節後的周末締造票房紀錄，且感恩節後周末的電影票通常比較冷清。

環球影業北美發行部負責人奧爾(Jim Orr)表示，「整個產業籠罩在悲觀情緒當中，但這部電影推動電影產業在感恩節後首周末取得有史以來最高的票房成績。」

「布倫屋製片公司」(Blumhouse Productions)製作的「佛萊迪餐館之五夜驚魂」首部曲兩年前爆紅，當時的作品同時在院線與國家廣播公司新聞網(NBC News)的串流平台孔雀(Peacock)上線，2023年10月首播時仍締造8000萬元票房佳績；這一次，環球影業決定讓「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」只在電影院上映。

在影劇串流平台Netflix(網飛)收購華納兄弟探索公司(Warner Bros.)旗下影視製作及串流部門，產業內外人士思考這筆併購案對電影市場的影響之際，環球希望以這部製作成本僅3600萬元的賣座作品提醒眾人，院線片仍蘊龐大的潛在收益。

