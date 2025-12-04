我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

記者顏伶如／綜合報導
共和黨肯塔基州聯邦眾議員巴爾當年宣稱美國虧欠阿富汗人、應該給予簽證。(美聯社)
2021年8月，阿富汗在美軍撤離後陷入動盪，共和黨肯塔基州聯邦眾議員巴爾(Andy Barr)大力支持協助曾經協助美軍的阿富汗公民來美安置。巴爾今年稍早宣布角逐聯邦參議員，上周兩名國民兵在華府遭阿富汗籍男子槍擊之後，巴爾當年宣稱美國虧欠阿富汗人、應該給予簽證的發言影片，很快在網路瘋傳。

巴爾在共和黨內初選的競爭對手、企業家莫里斯(Nate Morris)在社群網站發文寫道：「我不認為我們對來自阿富汗的外國人有任何虧欠，但我相信政治人物對於原本應該代表的美國公民確有虧欠，不應該讓數以千計來自第三世界、永遠不會認同我們價值觀的人湧入我們國家。」

國家廣播公司(NBC)3日報導分析，共和黨肯州聯邦參議員初選的這段交手，預告著正在選情激烈選區角逐明年選舉的其他共和黨候選人可能面臨處境，包括德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)連任選舉以及佛羅里達州、南卡羅來納州的州長選舉。

報導指出，共和黨的目標同樣也在轉移當中，如今就連合法移民也成為辯論話題。國民兵遭遇槍擊案證明了包括副總統范斯在內保守派陣營主要人物長期以來的警告確有道理，強調阿富汗難民重新安置有朝一日恐將造成悲劇結果。

一名共和黨選舉策略專家說，美軍撤離阿富汗之後曾經支持讓阿富汗難民來美國的共和黨人士，如今若在競爭激烈選區參加選舉，「恐怕晚上都睡不好。」

這名選舉專家說，「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤要求血債血還，國民兵槍擊案不只向民主黨究責而已，也責怪在移民議題上背叛MAGA的共和黨人。

阿富汗 共和黨 國民兵

