周一開獎 勁球獎金上看7.4億元 今年第3高

編譯王曉伯／綜合報導　
11月30日晚上開獎的勁球樂透，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日，頭獎彩金上看7.4億元。(美聯社)
11月30日晚上開獎的勁球樂透，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日，頭獎彩金上看7.4億元。(美聯社)

11月30日晚上勁球樂透(Powerball)開獎，頭彩得主再度從缺，下次開獎日期是12月1日(周一)，頭獎彩金上看7.4億元，是今年第三高。

11月30日的開獎號碼是19、22、30、23、59，勁球號碼則是1。

這筆讓人一夜致富的財富過去三個月來一直稳定增加，因為勁球樂透頭彩自9月6日以來，始終無人贏得頭獎。

如果有哪位幸運兒能夠打敗2.92億分之1的機率，完全猜中開出的五個號碼，再加上勁球號碼，他可以選擇分30年領取每年約2400萬元的稅後獎金，或是一次領取全部彩金。不過估計一次領取的金額只有3.461億元，遠低於宣傳上的彩金數額，這是因為後者是依照30年期每年支付的金額計算。

如果再經過稅率達37%的課稅與各州的相關稅法，頭彩得主預料可一次抱回2.1億元的彩金。

在11月30日開獎的勁球樂透二獎，即是六個號碼中了五個號碼的彩金是97萬9462元，中獎彩票是在加州米申維耶霍市(Mission Vijeo)洛斯阿里索大道(Los Alisos Boulevard)的一家7-Eleven商店賣出。不過迄今並沒有人出面表示中獎。

勁球樂透最大頭彩得主是31歲的卡斯楚(Edwin Castro)，他在2022年11月贏得20.4億元的頭彩。他選擇一次性領取9.98億元的彩金，稅後實拿6.28億元。

根據華爾街日報在10月時的報導，卡斯楚過去幾個月大量購入今年1月遭到洛杉磯野火摧毀的房地產，希望重建家鄉艾塔迪那(Altadena)。

發生於聖蓋博山(San Gabriel Mountain)山麓的野火今年初跟寶馬山花園(Pacific Palisades)等多場山林大火同時延燒，總共1萬6000多棟房舍燒毀，共計至少31人死亡。野火造成艾塔迪那損失9000棟房舍。

卡斯楚說，想要推出的重建方案並不是做慈善，獨棟式住宅會以市價賣出。不過他表示，希望把房子賣給真正想在艾塔迪那落腳的人。卡斯楚出身艾塔迪那中產階級家庭，父親曾在建築業工作。

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25

