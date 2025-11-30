為了川普 海湖莊園列禁航區 棕櫚灘富豪社區噪音增

川普總統要求在佛州海湖莊園上空設禁航區，變成棕櫚灘其他豪宅受到噪音困擾。(路透檔案照)

華盛頓郵報 28日報導，美國特勤局(US Secret Service)今年10月針對川普 總統私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)上空的禁航區(no-fly zone)規定做出調整之後，飛機紛紛改道，佛羅里達州 棕櫚灘(Palm Beach)其他億萬富翁的豪宅因此受到飛機噪音困擾，即使川普不在海湖莊園的期間，禁航區規定仍然適用。

報導指出，棕櫚灘的寧靜環靜與生活型態吸引許多富豪前來，搭乘私人飛機或遊艇出入方便，可是海湖莊園禁航區規定卻讓周邊交通面臨封鎖限制；海湖莊園附近空域如今每周七天、每天24小時列為禁航區，即使川普不在海湖莊園期間也一樣，迫使從棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)起飛的航班必須更改飛行路線，某些社區因此面臨飛機噪音增加。

棕櫚灘郡(Palm Beach County)行政長官魏斯(Gregg Weiss)表示：「我們要盡一切所能確保總統獲得保護，我們也了解總統在這裡，因此需要採取相關措施。但當總統不在這裡的時候，為什麼要繼續這麼做呢？有什麼理由嗎？」

當地官員說，新版禁航規定已於10月20日生效實施。

「機場噪音公民委員會」(Citizens' Committee on Airport Noise)主席南西‧普拉姆(Nancy Pullum)表示，事前毫無預備階段，根本沒有人知道，就連航管員、機場、棕櫚灘郡也都不知道。

川普1985年買下海湖莊園之後，曾經三度針對棕櫚灘國際機場航班噪音對郡政府與機場提告。第一起訴訟是1995年，郡政府同意擴寬飛航路線，讓經過海湖莊園上空的班次減少，並且將機場南部一塊200英畝空地租給川普，官司在一年之後撤告。川普後來在空地上興建了川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)。

第二起訴訟2010年提出，後來被法院撤銷。川普在2015年又對機場提告，當時川普曾說，興訟是為了保護全國最棒的某些房子及最棒的地標，「如今都因為飛機而受到嚴重傷害」。訴訟在川普贏得2016年大選後撤銷，海湖莊園上空禁航令只在川普停留當地期間有效。