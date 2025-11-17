我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

MAGA眾議員格林：盼與川普修復關係 為參與有毒政治道歉

記者顏伶如
聽新聞
test
0:00 /0:00
MAGA陣營大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(左)，曾是川普總統的堅定支持者。(美聯社)
MAGA陣營大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(左)，曾是川普總統的堅定支持者。(美聯社)

「讓美國再次偉大」(MAGA)大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也是川普總統在國會的重要盟友，卻因為在眾院推動表決，要求政府公布「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前所有檔案，而與川普公開決裂。但她又試圖修復與川普的關係。

格林16日接受有線電視新聞網(CNN)主播丹娜‧巴許(Dana Bash)專訪時說，希望與川普修復關係。她說：「我是基督徒，信仰當中最重要的一部分就是原諒，我承諾做到這一點。」

川普競選期間承諾上台後會宣布艾普斯坦文件，但現在川普政府卻不願公布資料，並稱艾普斯坦陰謀論是民主黨推動的騙局。

格林受訪時說：「我與強暴受害者站在一起。我與遭受性虐待可怕處境的兒童站在一起。我跟人口走私倖存者、受困於人口走私的受害者站在一起。對於這些我不會道歉。」

她表示：「我相信國家應該看到這些檔案得以透明化，我不認為有權有勢的人如果做錯事應該受到保護，我與婦女站在一起。」

格林15日在社群媒體X發文寫道，因為要求公布艾普斯坦檔案而遭川普點名批評，「不禁讓人懷疑檔案裡到底有什麼內容」，是誰或哪個國家在施壓。

川普多次表示，他與艾普斯坦案毫無關係，早在2000年代已不再往來。

巴許在訪問中詢問格林，是否認為艾普斯坦檔案裡有某些內容是川普不希望美國人民看到的。格林回答：「很多人對於這一點都感到困惑。」她說，跟許多女性選民接觸時發現，「她們都一再表示，川普並沒有做錯任何事」。

格林說，她希望美國人結束有毒的政治鬥爭，並稱她最難過的是川普稱她是「叛徒」，「這類字眼使人言行激進，將我的生命置於險地」。

但當巴許追問格林自己也有激烈政治言論的歷史時，格林說：「我想說的是，秉持謙遜態度，我要為捲入對我們國家非常不利的有毒政治道歉。」

MAGA陣營大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林，曾是川普總統的堅定支持者。(路透...
MAGA陣營大將、共和黨喬治亞州聯邦眾議員格林，曾是川普總統的堅定支持者。(路透)
與川普總統鬧翻的共和黨眾議員格林說，希望與川普修復關係。(美聯社)
與川普總統鬧翻的共和黨眾議員格林說，希望與川普修復關係。(美聯社)

川普 艾普斯坦 眾院

上一則

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

下一則

羅德獎學金公布32人名單 至少2亞裔 康州Wang、南加州Tran

延伸閱讀

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源

與俄做生意國最高課500%關稅 川普「最強烈表態」挺切斷普亭金源
非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億

非川普說了算 貝森特：普發2000元關稅紅利須立法 成本恐逾6000億
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

美攻打委內瑞拉機率 智庫估7成

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉