我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵 驚險畫面網瘋傳

川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

出神入化3奪北美周末電影票房冠軍

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為電影「出神入化3」的海報。（美聯社）
圖為電影「出神入化3」的海報。（美聯社）

最新票房數據顯示，系列電影「出神入化3」(Now You See Me Now You See Me: Now You Don't)本周首映票房以2130萬元，超越「逃亡遊戲」(The Running Man)1700萬元，登上周末票房冠軍。

美聯社報導，獅門影業(Lionsgate Films)出品的「出神入化3」耗資9000萬元，距離系列第二集相隔近十年，加上海外市場加持，全球首周總票房坐收7550萬元。

業界原本預期「出神入化3」與「逃亡遊戲」會有一場激烈競爭，獅門影業全球發行總裁葛瑞森(Kevin Grayson)直言：「我們看到這場激烈競賽，不過到了周六上午便開始拉開差距。」並強調票房成績歸功於系列品牌效應，也反映行銷與宣傳策略奏效，在上映後持續發酵。

「出神入化」系列前兩集於2013年與2016年上映，全球票房累計超過6億8600萬元，據悉片商已啟動製作第四集。

「出神入化3」由魯賓弗來舍(Ruben Fleischer)執導，原班人馬「四騎士」：傑西艾森伯格(Jesse Eisenberg)、伍迪哈里遜(Woody Harrelson)、艾拉費雪(Isla Fisher)與戴夫法蘭柯(Dave Franco)全數回歸，還有女星羅莎蒙派克(Rosamund Pike)、資深演員摩根費里曼(Morgan Freeman)以及多位新生代演員助陣。

不過該片僅獲得爛番茄(Rotten Tomatoes)59%評價，卻獲得觀眾青睞，有63%表示「一定推薦」；相較之下，「逃亡遊戲」觀眾推薦比例為58%，而且觀眾傾向觀賞「出神入化3」，尤其女性觀影人數占54%，遠高於「逃亡遊戲」的37%。

至於派拉蒙(Paramount)出品的「逃亡遊戲」，由艾德格萊特(Edgar Wright)執導並共同編劇，邀請影星葛倫鮑威爾(Glen Powell)主演，全球總票房約2820萬元，不過製作成本高達1億1000萬元，該片是第二度翻拍史蒂芬金(Stephen King)1982年小說，1987年首次拍成電影，當時由阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)主演，不過口碑與票房成績平平。

上一則

「沒什麼好隱瞞」川普改口 籲共和黨投票支持公布艾普斯坦檔案

下一則

羅德獎學金公布32人名單 至少2亞裔 康州Wang、南加州Tran

延伸閱讀

「出神入化3」連奪北美單日、周末票房冠軍

「出神入化3」連奪北美單日、周末票房冠軍
遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價

遇政治寒流 「鬼滅」在中首映票房仍佳 官媒還正面評價
神預言？ 劉曉慶24年前就批王家衛過時、落伍

神預言？ 劉曉慶24年前就批王家衛過時、落伍
娛樂／「刺殺小說家2」視效大升級 票房卻腰斬

娛樂／「刺殺小說家2」視效大升級 票房卻腰斬

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數

柏加大「智能病毒」提煉稀土 美中供應鏈角力添新變數
川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點

川習會後 謝鋒：歡迎美民眾訪中 已對美打通入境堵點
慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭
高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉

高物價惹民怨 川普關稅政策急轉彎 避免衝擊明年期中選舉