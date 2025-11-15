曾掛在白宮西廂的4素描 由白宮歷史協會以725萬拍得 創紀錄

我的頻道

編譯盧炯燊／即時報導
白宮歷史協會14日在拍賣會，以725萬元高價拍得四幅原先掛在白宮西廂多年的知名插畫家洛克威爾的素描。圖為洛克威爾偕夫人1978年11月在麻州最後一次公開露面。（美聯社）
白宮歷史協會14日在拍賣會，以725萬元高價拍得四幅原先掛在白宮西廂多年的知名插畫家洛克威爾的素描。圖為洛克威爾偕夫人1978年11月在麻州最後一次公開露面。（美聯社）

白宮歷史協會(White House Historical Association)14日在拍賣會，以725萬元高價拍得四幅原先掛在白宮西廂多年的素描。

這四幅系列素描題為「所以你想見總統！」(So You Want to See the President！)，是美國著名畫家及插畫家洛克威爾(Norman Rockwell)1943年的作品，曾掛在白宮西廂多年，但由於所有權糾紛在2022年撤下。

這四張素描描繪了形形色色的人物，包括記者、軍官，甚至一位美國小姐選美冠軍和她的公關人員。他們坐在看似十分舒適的紅色椅子上，等待與羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)會面。

▲ 影片來源：YouTube@HeritageAuctions（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

負責拍賣的達拉斯拍賣行Heritage Auctions表示，這組素描是洛克威爾已知唯一的一套四幅相互關聯的畫作，講述一個白宮故事。該系列作品於1943年創作，並在「星期六晚郵報」(Saturday Evening Post)發表。

委託拍賣的物主，其祖父是白宮官員，當年獲洛克威爾作為禮物餽贈這些素描。

拍得這四張作品後，白宮歷史協會董事麥克布萊德(Anita McBride)表示，實在沒法用言語來形容其激動心情。協會主席史麥克勞林(Stewart McLaurin)發聲明說，協會一直期待利用此次收購，將白宮歷史傳承給子孫後代。該協會的得標出價是580萬元，但加上其他費用，總價為725萬元。

而這次成交價，是白宮歷史協會迄今收購各種藝術品、藏品所支付的最高價錢。

在此之前，協會支付的最高價格，是在2007年以150萬元購得非裔美國藝術家勞倫斯(Jacob Lawrence)作品「建造者」(The Builders)，這幅作品以橙色、紅色及棕色調描繪了辛勤工作的人們，目前懸掛在開放給公眾參觀的白宮綠廳 (White House Green Room)。

白宮歷史協會是一個非營利、無黨派組織，不接受政府資助，由前第一夫人賈桂琳．甘迺迪(Jacqueline Kennedy)於1961年創立，擁有大量藝術品、家具及其他歷史物品，目的是協助白宮收集及展示代表美國歷史及文化的文物，並藉此展開公眾教育活動。

白宮 拍賣 非裔

