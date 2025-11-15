我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

華州長者確診禽流感 9個月來感染首例

記者胡玉立／綜合報導
華盛頓州一名老年人感染H5N5型禽流感株，這種病毒株先前從未在人類身上發現。患者住家後院飼養家禽。圖為示意圖。(美聯社)
華盛頓州一名老年人感染H5N5型禽流感株，這種病毒株先前從未在人類身上發現。患者住家後院飼養家禽。圖為示意圖。(美聯社)

華盛頓州衛生廳13日表示，該州一名身體健康本來就有狀況的老年人，禽流感檢測呈陽性反應；患者感染H5N5型禽流感株，這種病毒株先前只在動物身上發現，從未在人類身上發現。這是美國九個月來第一宗人類確診禽流感病例；但官員表示，民眾感染風險仍低。

華盛頓州衛生廳稱，患者出現高燒、意識混亂和呼吸困難等症狀，11月初入院治療。此病例也是華州今年首宗人類感染禽流感病例。

相關單位正在進行調查，以確定患者感染途徑。患者住家後院飼養家禽，這些家禽可能接觸過野生鳥類。衛生官員表示，家禽或野生鳥類是最可能的感染源。官員正聯繫所有可能與患者有過密切接觸的人士。

華州衛生廳流行病學家林德奎斯特(Scott Lindquist)表示，「民眾一定要了解的是：一般大眾感染的風險非常低，我們也從未發現過人傳人的情況。我們當然不想成為第一個；會謹慎行事，確保萬無一失。」

聯邦疾防治中心（CDC）和其他公共衛生官員均表示，目前沒有證據顯示禽流感會在人與人之間傳播，公眾感染風險較低。

禽流感在鳥類之間已存在數十年；近年開始，有愈來愈多哺乳動物感染。農業部去年3月初宣布的一種禽流感病毒株，在美國各地導致數百萬隻禽類患病後，今年在幾種哺乳動物身上發現。聯邦和州公共衛生官員後來表示，他們正在調查堪薩斯州、新墨西哥州和德州的一種主要感染老乳牛的疾病。不久，美國出現首例人類感染禽流感病例報告，患者為德州乳牛場工人。

CDC表示，在那之後，美國至少已確診70例人類感染病例；華盛頓州最新宣布的病例未計算在內。

大多數人類感染病例都接觸過受感染牛隻、家禽養殖場或其他撲殺場所。大多數人病狀輕微，例如眼睛發紅和發燒；也有少數病例出現更嚴重症狀。今年1月，美國出現首例人類確診禽流感死亡病例，死者為年長患者，身體原本就有疾病。

禽流感 華盛頓州 德州

上一則

購物季風潮仿效拉布布 搶推盲盒玩具

下一則

鴉片藥物訴訟 普度製藥將付70億和解

延伸閱讀

加大研究：乾旱加劇人類、野生動物衝突

加大研究：乾旱加劇人類、野生動物衝突
西班牙禽流感爆發推升蛋價 當局加強防疫規定圈養

西班牙禽流感爆發推升蛋價 當局加強防疫規定圈養
與鄰為善

與鄰為善
教宗與電影界對話 將會見30多位好萊塢明星名導 這些人受邀

教宗與電影界對話 將會見30多位好萊塢明星名導 這些人受邀

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身