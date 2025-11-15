我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

川普權衡空襲委內瑞拉 美軍萬人待命 智庫：動武機率50-70%

南卡酒吧350人同學會爆槍擊 4死15傷

編譯周芳苑／綜合報導
南卡州聖赫勒拿島一處酒吧12日一場逾300人參加的高中畢業25周年同學會中，發生大規模槍擊事件，造成四死15傷。(美聯社)
南卡州聖赫勒拿島一處酒吧12日一場逾300人參加的高中畢業25周年同學會中，發生大規模槍擊事件，造成四死15傷。(美聯社)

南卡羅來納州聖赫勒拿島(St. Helena Island)一家酒吧，10月12日凌晨約有350人在店內舉辦高中畢業25周年同學會，結果發生大規模槍擊事件，造成四死15傷；當局已對27歲男子弗里曼(Anferny Freeman)提起四項謀殺指控。

博福特郡(Beaufort County)警長坦納(P.J. Tanner)表示，弗里曼在調查人員14日對他下達逮捕令時，已因持有機關槍而被關押。

當局對27歲男子弗里曼提起四項謀殺指控。(美聯社)
當局對27歲男子弗里曼提起四項謀殺指控。(美聯社)

警方稱，事發當天凌晨，約350人在聖赫勒拿島的威利酒吧燒烤店(Willie's Bar and Grill)參加高中同學聚會，槍聲突然響起。

坦納表示，弗里曼與一名在槍擊案中喪生的男子發生衝突，隨後相互開槍。弗里曼腹部中彈，被送往醫院。

坦納說，調查人員透過子彈、彈殼、影片和訪談確定，當時除了相互衝突的兩人之外，另有第三人參與槍擊。預計將有更多人被逮捕，預計還會提出更多指控。

法官拒絕弗里曼四項謀殺指控的保釋申請。監獄和法院紀錄均未列出他的律師資訊。

槍擊事件發生當時，博福特郡的巴特里溪高中(Battery Creek High School) 2000年那一屆畢業生舉行25周年派對接近尾聲。

坦納在槍擊事件發生幾天後的記者會上表示，派對上無人指認濫殺的槍手，令他很沮喪；所幸最終找到目擊者願意提供證詞，協助調查。

究竟誰先開槍？使用哪一類武器？弗里曼如何獲得槍枝？還有多少人會被起訴？等問題，坦納拒絕透露，表示一切應該在法庭上解決。

南卡州聖赫勒拿島一處酒吧12日一場逾300人參加的高中畢業25周年同學會中，發生...
南卡州聖赫勒拿島一處酒吧12日一場逾300人參加的高中畢業25周年同學會中，發生大規模槍擊事件，造成四死15傷。(美聯社)

威利酒吧的官網自稱不僅是一家餐廳，更是社區支柱，致力回饋社會，尤其是青少年。

據估計，聖赫勒拿島上住了5000多名格拉人(Gullah people)，其祖先可溯及曾被奴役的西非人，在該地區的莊園種稻，最終獲得自由。

一名與該酒吧相關的人員出席坦納主持的記者會，針對為何將酒吧認定為擾民場所並試圖予以關閉提問；坦納表示，多年來警方接獲該酒吧出事的數百通報警電話，認為對社區構成嚴重威脅，因此須吊銷其酒牌，最終還要讓酒吧停業。

槍擊 南卡羅來納州

上一則

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

下一則

購物季風潮仿效拉布布 搶推盲盒玩具

延伸閱讀

南卡酒吧辦同學會遇槍擊釀4死15傷 疑衝突升級三方開槍

南卡酒吧辦同學會遇槍擊釀4死15傷 疑衝突升級三方開槍
MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第2多 藍鳥教頭不悔決定

MLB／大谷翔平第9次被敬遠史上第2多 藍鳥教頭不悔決定
MLB／有睡飽嗎？大谷翔平「二刀流」 世界大賽首登板

MLB／有睡飽嗎？大谷翔平「二刀流」 世界大賽首登板
世界大賽兩度再見轟 道奇弗里曼史上第1人

世界大賽兩度再見轟 道奇弗里曼史上第1人

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身