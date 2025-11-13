透過「有限合夥企業」躲避自雇稅 財長貝森特省下91萬紅藍卡稅

財政部長貝森特被指利用避稅規則，躲掉了91萬元紅藍卡稅。（美聯社）

許多華爾街人士以「有限合夥企業」(limited partnership)形式成立公司，以便合法避免繳交紅藍卡 稅(Medicare taxes)。紐約時報12日報導，避險基金億萬富豪出身的財政部長貝森特 (Scott Bessent)創立「凱斯奎爾資本管理公司」(Key Square Capital Management)時便循此模式，從2021到2023年共計省下大約91萬元的紅藍卡稅。貝森特目前兼任國稅局 (IRS)代理局長。

絕大多數美國人的薪資都會預扣社安金與紅藍卡稅，但許多擁有企業的富豪則有各種省稅手段，民主黨曾經提案對這些企業開徵對等稅款，以便在10年內增加2500億元政府稅收，但法案在拜登政府執政期間未能在國會過關。

專門研究合夥企業稅(partnership taxes)巴爾的摩大學(University of Baltimore)教授薛維德茨基(Walter D. Schwidetzky)說，企業主透過「有限合夥企業」躲避自雇稅(self-employment taxes)「毫無疑問屬於濫用行為」，「任何有誠信的人都無法幫忙辯護」。

報導指出，投資公司成立時若透過合法操作，要不要繳社安金、紅藍卡資金來源的自雇稅，基本上就變成能有選擇性(optional)。這種避免手段相當常見，國稅局從2018年開始整頓，後來面臨訴訟挑戰也取得勝利，但許多華爾街人士不為所動，看準國稅局想要追稅的嘗試註定失敗。

國稅局追稅失敗的受益者之一，就是今年8月以來暫代國稅局長的貝森特。報導指出，自從貝森特出任代理國稅局長之後，財政部與國稅局已不再研議如何追討自雇稅。

根據參院今年1月貝森特出任財長提名聽證會的備忘錄資料，貝森特創立的資本管理公司是以「有限合夥企業」架構成立，因此經營獲利從2021年、2022年到2023年總共躲掉了大約91萬元的紅藍卡稅；社安稅(Social Security taxes)則有全額繳交。

貝森特在提名聽證會上說，避稅策略一切合法，省下的金額比民主黨指稱的數目來得少，並不贊同國稅局對「有限合夥企業」追討自雇稅的作法。