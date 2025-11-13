我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

透過「有限合夥企業」躲避自雇稅 財長貝森特省下91萬紅藍卡稅

記者顏伶如／綜合報導
財政部長貝森特被指利用避稅規則，躲掉了91萬元紅藍卡稅。（美聯社）
財政部長貝森特被指利用避稅規則，躲掉了91萬元紅藍卡稅。（美聯社）

許多華爾街人士以「有限合夥企業」(limited partnership)形式成立公司，以便合法避免繳交紅藍卡稅(Medicare taxes)。紐約時報12日報導，避險基金億萬富豪出身的財政部長貝森特(Scott Bessent)創立「凱斯奎爾資本管理公司」(Key Square Capital Management)時便循此模式，從2021到2023年共計省下大約91萬元的紅藍卡稅。貝森特目前兼任國稅局(IRS)代理局長。

絕大多數美國人的薪資都會預扣社安金與紅藍卡稅，但許多擁有企業的富豪則有各種省稅手段，民主黨曾經提案對這些企業開徵對等稅款，以便在10年內增加2500億元政府稅收，但法案在拜登政府執政期間未能在國會過關。

專門研究合夥企業稅(partnership taxes)巴爾的摩大學(University of Baltimore)教授薛維德茨基(Walter D. Schwidetzky)說，企業主透過「有限合夥企業」躲避自雇稅(self-employment taxes)「毫無疑問屬於濫用行為」，「任何有誠信的人都無法幫忙辯護」。

報導指出，投資公司成立時若透過合法操作，要不要繳社安金、紅藍卡資金來源的自雇稅，基本上就變成能有選擇性(optional)。這種避免手段相當常見，國稅局從2018年開始整頓，後來面臨訴訟挑戰也取得勝利，但許多華爾街人士不為所動，看準國稅局想要追稅的嘗試註定失敗。

國稅局追稅失敗的受益者之一，就是今年8月以來暫代國稅局長的貝森特。報導指出，自從貝森特出任代理國稅局長之後，財政部與國稅局已不再研議如何追討自雇稅。

根據參院今年1月貝森特出任財長提名聽證會的備忘錄資料，貝森特創立的資本管理公司是以「有限合夥企業」架構成立，因此經營獲利從2021年、2022年到2023年總共躲掉了大約91萬元的紅藍卡稅；社安稅(Social Security taxes)則有全額繳交。

貝森特在提名聽證會上說，避稅策略一切合法，省下的金額比民主黨指稱的數目來得少，並不贊同國稅局對「有限合夥企業」追討自雇稅的作法。

國稅局 貝森特 紅藍卡

上一則

中國男死於賓州拘留中心 家屬提告：死者手腳反綁背後、脖子被吊

下一則

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

延伸閱讀

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
貝森特投資公司利用有限合夥企業形式 避免繳交紅藍卡稅

貝森特投資公司利用有限合夥企業形式 避免繳交紅藍卡稅
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉