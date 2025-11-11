冷氣團來襲 東部迎初雪 南部創低溫

北極冷空氣進入美國，包括佛州在內的東南部地區可能出現歷史最低溫。圖為芝加哥郊區伊凡斯頓下雪。(美聯社)

今年入冬以來第一股寒流席捲全美多州，部分地區可能迎來初雪，就連向來溫暖的佛羅里達州氣溫也驟降。

國家氣象局(National Weather Service forecasters)預報，北極冷空氣湧入美國東部三分之二地區，包括佛州 在內的東南部地區可能出現歷史最低溫，就在一天前，佛州氣溫還逼近華氏80度。

這股冷空氣10日抵達大平原地區(Great Plains)，有陣風和紅色強風預警，大湖區(Great Lakes)和阿帕拉契山脈地區(Appalachian Mountain )預計將有4至8吋降雪。

伊利湖(Lake Erie)周邊地區可能出現湖泊效應降雪，通常發生在相對狹窄的區域，近水地區有大量降雪，鄰近不遠處卻幾乎無雪。

俄亥俄、西維吉尼亞和肯塔基州發布寒冷警告，預計從德州和奧克拉荷馬州 一直到阿拉巴馬州和喬治亞州等南部大片地區，氣溫將持續低於冰點，許多地方政府開放取暖避難所。

佛州預報員稱，當地體感溫度將降至華氏30度左右。

在田納西州，9日早晨氣溫已降至華氏30度；該州東部地勢較高地區10日上午9點降雪量已達3吋，某些郡的學校停課一天，積雪濕滑路面有多車相撞，並造成40號州際公路西行路段封閉約一小時。

隨著全美中部地區氣溫下降，氣象學家警告，密西根、印第安納和威斯康辛州 將出現冬季天氣預警，出行條件危險。密西根州上半島9日降雪，能見度低，10日積雪估可達1呎。

印第安納州降雪量將達11吋且路面濕滑；威斯康辛州部分地區降雪量將達6吋。

明尼蘇達、內布拉斯加和南達科他州部分地區預計將出現零星下雪，體感溫度接近零度；有些地區前一天已明顯降雪，其中，明尼蘇達州西南部降雪4吋、愛阿華州北部部分地區降雪超過5吋。

根據天氣預報，多數冬季水果和蔬菜產地所在的佛州南部應不會受霜凍影響，該州最著名農作物柑橘也不致受影響。佛州蔬果協會(Florida Fruit & Vegetable Association)發言人莫頓(Christina Morton)說，只要氣溫保持冰點以上，坦帕地區草莓等農作物反而可受益，涼爽天氣有助於提高甜度和品質。