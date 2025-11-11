冷氣團來襲 東部迎初雪 南部創低溫

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
北極冷空氣進入美國，包括佛州在內的東南部地區可能出現歷史最低溫。圖為芝加哥郊區伊凡斯頓下雪。(美聯社)
北極冷空氣進入美國，包括佛州在內的東南部地區可能出現歷史最低溫。圖為芝加哥郊區伊凡斯頓下雪。(美聯社)

今年入冬以來第一股寒流席捲全美多州，部分地區可能迎來初雪，就連向來溫暖的佛羅里達州氣溫也驟降。

國家氣象局(National Weather Service forecasters)預報，北極冷空氣湧入美國東部三分之二地區，包括佛州在內的東南部地區可能出現歷史最低溫，就在一天前，佛州氣溫還逼近華氏80度。

這股冷空氣10日抵達大平原地區(Great Plains)，有陣風和紅色強風預警，大湖區(Great Lakes)和阿帕拉契山脈地區(Appalachian Mountain )預計將有4至8吋降雪。

伊利湖(Lake Erie)周邊地區可能出現湖泊效應降雪，通常發生在相對狹窄的區域，近水地區有大量降雪，鄰近不遠處卻幾乎無雪。

俄亥俄、西維吉尼亞和肯塔基州發布寒冷警告，預計從德州和奧克拉荷馬州一直到阿拉巴馬州和喬治亞州等南部大片地區，氣溫將持續低於冰點，許多地方政府開放取暖避難所。

佛州預報員稱，當地體感溫度將降至華氏30度左右。

在田納西州，9日早晨氣溫已降至華氏30度；該州東部地勢較高地區10日上午9點降雪量已達3吋，某些郡的學校停課一天，積雪濕滑路面有多車相撞，並造成40號州際公路西行路段封閉約一小時。

隨著全美中部地區氣溫下降，氣象學家警告，密西根、印第安納和威斯康辛州將出現冬季天氣預警，出行條件危險。密西根州上半島9日降雪，能見度低，10日積雪估可達1呎。

印第安納州降雪量將達11吋且路面濕滑；威斯康辛州部分地區降雪量將達6吋。

明尼蘇達、內布拉斯加和南達科他州部分地區預計將出現零星下雪，體感溫度接近零度；有些地區前一天已明顯降雪，其中，明尼蘇達州西南部降雪4吋、愛阿華州北部部分地區降雪超過5吋。

根據天氣預報，多數冬季水果和蔬菜產地所在的佛州南部應不會受霜凍影響，該州最著名農作物柑橘也不致受影響。佛州蔬果協會(Florida Fruit & Vegetable Association)發言人莫頓(Christina Morton)說，只要氣溫保持冰點以上，坦帕地區草莓等農作物反而可受益，涼爽天氣有助於提高甜度和品質。

