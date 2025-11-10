副總統希望妻子改信基督 印裔民眾炸鍋 引發異教通婚爭論

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
副總統范斯一再表示深愛印度裔妻子烏莎，但日前在一場活動中公開表示希望她能信奉基督，引發爭議。(美聯社)
印度女婿」、副總統范斯10月29日在密西西比大學一場活動中透露，希望他在印度教家庭成長的妻子烏莎(Usha Chilukuri Vance)最終能夠皈依基督(Christianity，泛指天主教與新教)。此言一出立即激起千層浪，不僅令美國印裔民眾炸鍋，猛烈批評，也讓跨宗教伴侶的諸多敏感挑戰，再次成為公眾關注焦點。

美聯社報導，在美國反移民氣氛日益高漲的當下，范斯的言論無疑火上澆油。

印度教美國基金會(Hindu American Foundation)在寫給范斯的聲明裡，指出網路上反印度教的言論日益增多，而這些言論往往來自基督教人士。聲明指出，「這兩點都印證了，你的言論是反映只有基督教才是通往救贖的真正道路，而印度教並不是。」

基金會執行董事舒克拉(Suhag Shukla) 表示，范斯的言論「本質上是在說，我妻子身上這一特質(指印度教信仰)還不夠好。」

范斯一再表示深愛妻子，說在耶魯法學院認識烏莎時，兩人都是無神論者，2014年舉行印度教儀式婚禮，但他本人在2019年受洗成為天主教徒。

曾為數百對不同宗教信仰伴侶提供諮詢、寫有不少跨宗教家庭專著的專家米勒(Susan Katz Miller)認為，希望甚至強迫希望對方信奉基督，其實更可能會損害彼此的關係，對公眾人物而言更是如此。

她說，過去10年美國跨宗教伴侶數量持續增加，他們可以選擇信奉一種或兩種宗教，或者選擇無信仰，然而「強迫配偶改信其他宗教，不是維繫美滿婚姻的良好基礎。」

美國天主教大學(Catholic University of America)神學教授格拉博夫斯基(John Grabowski) 指出，基督教會要求跨宗教伴侶將子女撫養為基督教徒。

他暗示范斯的言論正確，說「如果你的信仰是生命中最重要的事情，你會希望與配偶分享，基督徒希望伴侶一同進入永生，這是愛的自然表達。」但他又說「基督徒不應強迫或施壓配偶皈依，當中的界限的確很微妙。」

浸信會牧師特倫(Dana Trent)則說，跨宗教婚姻的目標，不是讓彼此改變信仰，反而是支持及深化彼此的信仰傳統。

