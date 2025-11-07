特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
特斯拉股東會6日投票通過馬斯克的薪酬方案，如果他在十年內完成業績目標，可獲得價值1兆元股票。(路透)
特斯拉股東會6日投票通過馬斯克的薪酬方案，如果他在十年內完成業績目標，可獲得價值1兆元股票。(路透)

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)現已是世界首富，現在更有望成為史上首位「兆元富翁」。特斯拉股東會6日投票通過新的薪酬方案，只要馬斯克在未來十年內達到業績目標，可獲得價值1兆元的股票。

美聯社及華盛頓郵報報導，特斯拉正面臨銷量、市占率、利潤大幅下滑的困境，而這很大程度上要歸咎於馬斯克本人，今年他涉入美國和歐洲政壇、散布陰謀論，許多消費者紛紛遠離特斯拉。投票結果公布的三天前，歐洲一份報告顯示特斯拉上個月的銷量又下滑，在德國的銷量更是暴跌了50%。不過這次投票顯示投資者仍然對他充滿信心。

該薪酬方案將分12期發放，設計這份方案的董事會要求他達成多項野心勃勃的財務與營運目標，包括每次以5000億元的幅度提升特斯拉的估值，直到市值成長至目前的幾乎六倍；在十年內將賣出2000萬輛特斯拉電動車，這是公司創立以來產量的兩倍以上；必須部署100萬個他稱之為「機器人大軍」、承諾能改變工作與家庭生活的人形機器人，而目前這個數字仍是零。根據薪酬方案中的階段性目標，只要部分達成這些計畫，馬斯克在未來幾年內就能獲得特斯拉新股。

特斯拉及股東近日發起了一場不同以往的攻勢，試圖爭取各方支持以達成這項交易。他們認為要在此時人工智慧(AI)關鍵的轉捩點留住馬斯克，便得靠這項史無前例的方案。

據一位知情人士透露，特斯拉高層在最近與最大的機構投資者之一貝萊德(BlackRock)的會議上，罕見地呼籲各方支持該方案。此前，特斯拉的粉絲威脅要撤出嘉信理財(Charles Schwab)的持股，嘉信理財於4日宣布支持該方案。儘管特斯拉多年來一直拒絕為電動車打廣告，但此次卻在社群媒體上掀起了一波宣傳攻勢，發布了大量貼文、影片，還建立了一個專門的網站懇請股東投贊成票。

在上個月特斯拉的季度財報電話會議上，馬斯克表示並非貪婪讓他推動這項交易，而是公司改變世界的野心。「我又不是要花錢…如果我沒有強大的影響力，我就不敢貿然打造一支機器人大軍。」

特斯拉股東會6日投票通過馬斯克的薪酬方案，如果他在十年內完成業績目標，可獲得價值...
特斯拉股東會6日投票通過馬斯克的薪酬方案，如果他在十年內完成業績目標，可獲得價值1兆元股票。圖為抗議者在德州奧斯汀舉牌反對給馬斯克1兆元薪酬。(美聯社)

