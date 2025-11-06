我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

裴洛西不拚連任 訪台見蔡英文、天安門拉布條都列入生涯回顧影片

中央社／華盛頓6日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
前眾院議長裴洛西宣布不再競選眾議員連任。圖為2021年資料照片。(路透)
前眾院議長裴洛西宣布不再競選眾議員連任。圖為2021年資料照片。(路透)

聯邦眾院首位女議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天宣布不拚連任眾議員，並於社群平台X釋出近6分鐘的感謝影片，回顧傳奇政治路以外，也重現2022年8月2日晚間從訪台專機走下、在總統府獲頒「特種大綬卿雲勳章」的畫面。

▲ 影片來源：X＠TeamPelosi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

民主黨在地方選舉「全壘打」後，85歲的裴洛西上午宣布，她的國會生涯將於明年任期結束後畫下句點。裴洛西曾任聯邦眾院議長，即使卸下議長身分，她仍是美國政壇最具影響力人物之一。

政壇「鐵娘子」在感謝影片中向選民們喊話，呼籲在美國和在全球繼續傳承理念。影片並帶到她2022年8月2日訪台，成為繼1997年時任聯邦眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，訪台層級最高的美國政要。當時中國已祭出數次警告。

時任中華民國總統蔡英文隔天於總統府頒授裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，代表台灣對她多年支持的感謝，裴洛西則說，訪台意在向外界清楚表達，「我們絕對不會背棄對台灣的承諾」。

裴洛西(左)2022年8月訪台，拜會時任中華民國總統蔡英文(右)。(圖╱中華民國...
裴洛西(左)2022年8月訪台，拜會時任中華民國總統蔡英文(右)。(圖╱中華民國總統府提供)

北京接著軍事挑釁不斷，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。時任美國駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）去年指出，裴洛西飛機落地前一分鐘他被中國外交部召見，之後中方八次在不同場合都向他抗議。

時任白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）今年4月在喬治城大學（Georgetown University）座談時回憶，「我們寧可那趟訪問沒有發生。話雖如此，我們不會、也無法告訴眾院議長她可以或不能做什麼。」

范納說，那段時間令人不安，但美國與台灣一起度過難關。台灣在後續的處理上非常負責任，整體事態本來可能會發展成更糟的局面，但「人們都挺過來了」。

他說，過去已有議長訪問台灣的前例，美國國會的一位政治官員訪台，本身並不會造成任何不穩定；當美國代表走訪其他國家並談到這起事件時，大多數國家都理解，裴洛西訪台不代表美國對中國或台灣的政策有任何改變，而是中國反應過度。

雖然拜登政府內有數位官員對裴洛西訪台不滿，認為裴洛西等於給北京發作的理由，但當時有超過參院1/4人數、26名共和黨籍參議員在她專機抵台後隨即發出聯合聲明，公開表態挺她訪台。

聯名議員包含多位參院重量級成員，包括共和黨麥康諾（Mitch McConnell）、時任參院外委會共和黨首席議員、現任外委會主席里契（Jim Risch），及已故參院軍委會共和黨首席議員殷荷菲（Jim Inhofe）等。

訪台並非裴洛西第一次狠踩北京紅線。裴洛西的感謝影片也可見她1991年9月，在六四事件爆發兩年後，於天安門廣場上拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」的布條，聲援中國民主運動的畫面。當年的她，還只是新科國會議員。

▲ 照片來源：Instagram＠speakerpelosi（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

裴洛西與前任總統拜登的友誼長達50年，兩人雖然在拜登去年競選連任時關係跌至冰點。裴洛西當時憂心拜登無法擊敗川普，私下勸拜登退出大選，讓拜登夫婦不滿，感覺被多年盟友背叛。

拜登今天仍推文祝福老友，讚裴洛西是「美國歷史上最好的眾院議長」，「這就是我授予她總統自由勳章的原因。」

裴洛西(右)與前總統拜登(左)曾是親密戰友，但2024年總統大選時，裴洛西因勸拜...
裴洛西(右)與前總統拜登(左)曾是親密戰友，但2024年總統大選時，裴洛西因勸拜登退選而發生嫌隙。(路透)

裴洛西 拜登 眾院

上一則

地磁風暴來襲 美國北部多州周四五預計出現極光

下一則

走私生物材料來美 3名中國訪問學者被起訴

延伸閱讀

裴洛西宣布不再競選國會眾議員 近40載傳奇政治生涯落幕

裴洛西宣布不再競選國會眾議員 近40載傳奇政治生涯落幕
Politico：共和黨對經濟關注不夠敗選 和拜登情況相似

Politico：共和黨對經濟關注不夠敗選 和拜登情況相似
賓大120萬筆數據被駭 前總統拜登訊息也外洩 校友提集體訴訟

賓大120萬筆數據被駭 前總統拜登訊息也外洩 校友提集體訴訟
85歲裴洛西想退休了？傳不再競選連任

85歲裴洛西想退休了？傳不再競選連任

熱門新聞

全國有4200萬人領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」。（路透）

美國平均每8人就有1人領取糧食券 這些人都是誰？

2025-10-31 10:05
曼達尼贏得紐約市長選舉。(路透)

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

2025-11-04 22:09
艾瑞卡・柯克（左）與副總統范斯（右）。（美聯社）

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

2025-11-05 16:53
羅德島州一家鐘錶公司的技師正在調整戶外時裝的時間。對於每年要調整時鐘兩次，美聯社民調發現，47%美國人持反對態度。(美聯社)

時鐘11月2日起調慢1小時 近半民眾不愛「夕照變短」

2025-11-01 15:00
90年代真正的「財富象徵」。示意圖（美聯社）

90年代炫富清單…網路票選：一看就知道你家很有錢

2025-11-04 15:57
聯邦準備理事會(Federal Reserve)29日通過決議繼續降息一碼。（美聯社）

聯準會降息對一般民眾貸款、存款有何影響？

2025-10-30 10:05

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切