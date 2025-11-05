曼達尼當選紐約市長 首位穆斯林、最年輕市長

紐約市長選舉4日晚揭曉，民主黨候選人曼達尼當選，成為紐約市第一位穆斯林市長，也是最年輕的市長。圖為曼達尼投票後揮手。( 美聯社)

紐約市4日舉行市長選舉，開票結果到晚間10時的開票逾50%，34歲的紐約州議員曼達尼 (Zohran Mamdani)以50.5%的票數勝出，成為紐約市首位穆斯林市長、首位社會主義市長，也是全美最年輕的市長。川普 總統同日發文抨擊投票 給曼達尼的猶太選民「愚蠢」，呼籲選民支持紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

美聯社4日晚報導，曼達尼憑進步的理念和對平價住房議題的不懈關注，贏得選舉，他將成為紐約市一個多世紀以來最年輕的市長。曼達尼今年稍早在民主黨市長初選中勝出，此次選舉的對手包括以獨立候選人身分參選的紐約州前州長葛謨，以及試圖以黑馬之姿突破重圍的共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)。

曼達尼的華人支持者慶祝曼達尼當選市長。(記者馬璿/攝影)

曼達尼當晚在布碌崙(布魯克林)的派拉蒙劇院(Brooklyn Paramount)舉行開票派對，吸引大批民眾參與，獲知確定勝選後，歡天喜地，為創下歷史而高興落淚。

晚間7時開放媒體入場，門尚未開便已有近百家媒體在門口等待，9時許更是累積至近300家媒體單位轉播與拍攝現場情況。到晚間9時半更是湧入大批支持者，隨著音樂播放，選民的情緒也跟著愈發激動，在開票數據期間隨之歡呼。

曼達尼的勝利，不僅象徵紐約迎來首位穆斯林市長，也讓這位民主社會主義者躍升為全美政壇新星。曼達尼當選被視為世代與意識形態分歧的新轉捩點，他主張的經濟民粹路線將進一步影響美國政治光譜，衝擊民主黨未來路線，黨內大老多半沒有選前力挺。

四年前因性騷擾指控辭去紐約州長職務的葛謨，試圖藉此次選舉試圖重返政壇；民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)創辦人史里華以強調治安的政見爭取選民支持，卻未能撼動曼達尼的聲勢。

選舉當日，曼達尼與葛謨分別在皇后區及曼哈頓投票，史里華則提前完成投票。競選期間，曼達尼多次成為共和黨攻擊目標，川普更在造勢與社群發文中屢次點名批評。

川普曾放話，稱曼達尼若當選，聯邦政府將接管紐約市，並揚言「逮捕並驅逐」這位烏干達出生、具備美國公民身分的州議員。

投票前夕，川普在「真實社群」(Truth Social)上罕見表態支持葛謨，稱曼達尼若當選將為紐約「帶來災難」，呼籲史里華的支持者轉投葛謨。

川普發文寫道，「投給史里華，就是投給曼達尼」；福斯新聞形容，川普這番話無疑打臉支持率低迷的共和黨候選人。

川普指稱，「任何投票給曼達尼的猶太人都是愚蠢的，因為他已被證實、且自詡為反猶太份子！！！」

身為穆斯林的曼達尼在「X平台」的自我介紹中提及「民主社會主義者」字眼，並在10月的一篇貼文中強調：「身為市長，我會全力保護紐約的猶太人，也會保護所有信仰的追隨者。」

曼達尼拒絕譴責具反猶意涵的口號「全球化起義」(globalize the intifada，其中intifada意指巴勒斯坦大起義)，但強調自己不會使用該措辭。