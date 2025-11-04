「總統救命」川粉漫畫家癌末發文求援 川普允安排治療

我的頻道

記者張聲肇／綜合報導
「呆伯特」(
「呆伯特」( "Dilbert" )漫畫家亞當斯為治療末期癌症，向川普總統求助並已獲回應。(美聯社)

支持川普的漫畫家、「呆伯特」( "Dilbert")作者亞當斯(Scott Adams)為治療末期癌症，向川普總統求助，川普2日回應「正在處理」，亞當斯3日表示「無盡感謝」。

亞當斯5月19日對外宣布確診攝護腺癌且已擴散到骨頭。他直播表示，大概只能活到夏季，屆時就得退出社群網路。

現年68歲的亞當斯2日在X社媒平台上發文表示，要拜託川普「救我這條命。」

亞當斯說，他的健康急速衰退，保險公司已經核准他接受晚期攝護腺癌藥物Pluvicto治療。卻偏偏搞錯為期甚短的靜脈注射療程，「我也沒辦法解決」，只好求助川普。

他拜託川普，讓北加州凱瑟健保公司(Kaiser of Northern California)趕快回應，排定3日治療，「這樣我可能稍有機會在地球多待一會兒。」

凱瑟健保公司表示，「亞當斯的腫瘤團隊針對他的癌症照護下一步，正與他密切合作，照護已在進行。鎦-177-PSMA放射性同位素藥劑Pluvicto注射療法三年前就獲食藥局核准，凱瑟醫療系統核子醫藥與醫療腫瘤專家僅在北加州就已用來治療150多名患者。我們對這標靶藥和這疾病都知之甚稔。」

衛生部長小甘迺迪也對亞當斯的要求做出回應，「怎麼跟你聯絡？總統想幫助你。」

川普2日在自己的「真實社媒」平台轉載了亞當斯貼文的截圖，並答應幫忙，說「正在處理」。

亞當斯3日在X平台對川普的熱心表示感謝，隨即再發文說「已得到我所需要的。」

他5月向粉絲宣布罹癌時，說大家或許感到震驚，但他還有時間處理該處理的事情。「得知自己還能活多久，這是相當文明的事，這樣，我就可把該辦的事辦妥，所有須做的事做好後，該告別的也都告別了。要讓你選一種死法的話，這真的是非常、非常痛苦的死法，但在你腦筋還清楚的時候，有時間好好地把一切收尾，做個了結，也是好事一樁。」

亞當斯 川普 加州

