我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不給看機密文件 川普撤銷拜登、賀錦麗等人安全許可

男問ChatGPT「我是誰」被誤指謀殺2兒子 氣到投訴

愛犬被拒登機 路州婦溺死牠丟垃圾桶

記者張聲肇／綜合報導
圖為一隻小狗坐在專用狗籠行李箱裡，準備隨主人登機。與被溺死的小狗太文無關。(美聯社)
圖為一隻小狗坐在專用狗籠行李箱裡，準備隨主人登機。與被溺死的小狗太文無關。(美聯社)

一名女子帶著寵物雪納瑞犬在佛州奧蘭多國際機場被拒絕登機，她竟在機場廁所把狗溺死後棄屍垃圾桶，自行出國。警方19日在雷克郡(Lake County)以「加重虐待動物」三級重罪逮捕這名女子，她在繳納了5000元保釋金後獲釋。

奧蘭多警局指出，因文書作業問題，機場人員不許女子帶小狗上飛機；她把狗「處理」掉後，逕自登機。逮捕文件顯示，「此舉乃故意行為，結果導致動物殘忍且無必要地死亡」。

法庭文件指出，該女子為路易斯安那州肯諾(Kenner)市人。

去年12月，奧蘭多國際機場清潔工整理清理垃圾桶時，發現一具狗屍，警方調查發現，「死者」是九歲的雪納瑞犬，名叫太文(Tywinn)。

當天稍早，清潔工看到一名女子在清理狗食和地板上的水漬，20分鐘後他回到原處清理垃圾桶，發現死狗、狗背心和領巾、狂犬病預防注射卡、狗用旅行袋、骨頭形狀的狗牌，上面有飼主的姓名和電話號碼。

警察調閱監視錄影，發現該名女子帶著狗，和拉美航空公司櫃台職員交談了15分鐘，然後把狗帶進附近的洗手間，20分鐘後出來時，不見狗的蹤影。她隨後走出航廈，很快又進入航廈，通過安檢，登上飛往哥倫比亞的班機。

調查人員說，地勤人員向她解釋，她出示的文件不正確，因此小狗不能帶上飛機。美國農業部規定，從美國前往哥倫比亞的犬隻，須有獸醫出具的健康證書以及狂犬病疫苗注射證明。

警方從小狗太文體內的微晶片查出牠的身分，驗屍後斷定是被淹死的。

寵物 佛州 疫苗

上一則

簽名棒球卡111萬元拍出 超過球員年薪

下一則

不用周旋保險公司 健康互助平台受歡迎

延伸閱讀

惡意散播性病 德州清潔工在水瓶撒尿害13人染病

惡意散播性病 德州清潔工在水瓶撒尿害13人染病
寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍

寵物被拒帶上機 她竟在機場廁所溺死小狗棄屍
不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停

不是跑道…西南航空班機差點從這裡起飛 被叫停
佛州電視台報天氣時遭龍捲風襲擊 主播：大家快躲好

佛州電視台報天氣時遭龍捲風襲擊 主播：大家快躲好

熱門新聞

該高檔賣淫網路運營的網站，虛假宣傳為專業攝影提供裸體模特。(網站截圖)

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2025-03-14 16:35
接受聯邦政府資助的美國之音(VOA)15日發出通知，要求員工帶薪休假，被休假的記者、製作人和支援人員多達1300人。圖為華府的美國之音總部。(路透)

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

2025-03-15 22:54
住在加州聖荷西的彼得森夫婦育有兩子女，雖然年賺27萬元卻根本買不起該地區的房子，只能繼續租狹小的公寓。(美聯社)

房價+利率雙漲 聖荷西4口之家 年薪27萬仍買不起房

2025-03-18 12:05
（取材自NASA）

直播／滯留太空9個月 NASA太空人重返地球

2025-03-18 19:12
半官方房貸機構房利美(Fannie Mae)。美聯社

康斗公寓屋主無法賣房 房利美房貸被爆有秘密黑名單

2025-03-17 09:35
哈佛大學（Harvard University）。路透

家庭年收入20萬元以下 哈佛今秋起免學費

2025-03-17 13:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍