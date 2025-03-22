愛犬被拒登機 路州婦溺死牠丟垃圾桶

圖為一隻小狗坐在專用狗籠行李箱裡，準備隨主人登機。與被溺死的小狗太文無關。(美聯社)

一名女子帶著寵物 雪納瑞犬在佛州 奧蘭多國際機場被拒絕登機，她竟在機場廁所把狗溺死後棄屍垃圾桶，自行出國。警方19日在雷克郡(Lake County)以「加重虐待動物」三級重罪逮捕這名女子，她在繳納了5000元保釋金後獲釋。

奧蘭多警局指出，因文書作業問題，機場人員不許女子帶小狗上飛機；她把狗「處理」掉後，逕自登機。逮捕文件顯示，「此舉乃故意行為，結果導致動物殘忍且無必要地死亡」。

法庭文件指出，該女子為路易斯安那州肯諾(Kenner)市人。

去年12月，奧蘭多國際機場清潔工整理清理垃圾桶時，發現一具狗屍，警方調查發現，「死者」是九歲的雪納瑞犬，名叫太文(Tywinn)。

當天稍早，清潔工看到一名女子在清理狗食和地板上的水漬，20分鐘後他回到原處清理垃圾桶，發現死狗、狗背心和領巾、狂犬病預防注射卡、狗用旅行袋、骨頭形狀的狗牌，上面有飼主的姓名和電話號碼。

警察調閱監視錄影，發現該名女子帶著狗，和拉美航空公司櫃台職員交談了15分鐘，然後把狗帶進附近的洗手間，20分鐘後出來時，不見狗的蹤影。她隨後走出航廈，很快又進入航廈，通過安檢，登上飛往哥倫比亞的班機。

調查人員說，地勤人員向她解釋，她出示的文件不正確，因此小狗不能帶上飛機。美國農業部規定，從美國前往哥倫比亞的犬隻，須有獸醫出具的健康證書以及狂犬病疫苗 注射證明。

警方從小狗太文體內的微晶片查出牠的身分，驗屍後斷定是被淹死的。