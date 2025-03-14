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兆彩獎券1張2元漲至5元 最高可8次抽獎 中獎機率更大

記者張聲肇／綜合報導
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兆彩獎券售價從4月5日起將由每張2元漲至5元，主辦單位官員稱中獎機率和獎金金額也都會隨之提高。(美聯社)
兆彩獎券售價從4月5日起將由每張2元漲至5元，主辦單位官員稱中獎機率和獎金金額也都會隨之提高。(美聯社)

兆彩獎券售價從4月5日起將由每張2元漲至5元，主辦單位官員稱中獎機率和獎金金額也都會隨之提高。舊價錢賣出的獎券，只適用於4月4日之前的抽獎；新的獎券則最高有八次抽獎機會。

目前2元兆彩券若中五組號碼加上兆彩號的概率是3億零257萬5350分之一，頭獎至少2000萬元起跳。

官員說，5元一張的兆彩獎券還有兩大好處：

第一，「保本」獎(break-even)增加。目前的獎券若只對中「兆彩球」(Mega Ball)號碼，只能拿回2元本金。若是新的5元獎券，即使只中單號獎額也會高於5元。

第二，每張5元彩券都具有「倍增獎」(multiplier)的潛力，前5組號碼全中、只差兆彩號的二獎，中獎機率更大。目前的2元彩券，要再多付1元，才能參加「倍增獎」的抽獎。

目前的玩法是，買獎券的人從1到70當中，選5組號碼(白球搖獎號)，另從1到25選一個兆彩球號碼(金球搖獎號)。

這次漲價，是兆彩2002年發行以來，第二次上調。2017年，每張價格從1元倍增為2元。

兆彩發行單位的想法是，獎券的營收增加，中獎機會提高，獎額也可提高，中大獎的人也會增加，從而吸引更多人願意掏出五塊錢試試手氣。

總營收額分給各州獎券單位的金額也會增加，讓州政府有更充足的經費施政。

官員說，越來越少人買獎券，大獎金額卻不得不提高，讓偶爾興起才買一兩張的人注意到、也願意更常買的時候，發行單位就會設法改變「中獎遊戲」的玩法。

過去，兆彩大獎上到5億元，就足以吸引民眾到獎券行排隊購買，如今，獎額10億元也難以撼動江湖。利率下跌時，廣告的最大獎金額也會縮水，因為那是根據「分年領金額」計算出來的。

獎券發行單位、廣告、州政府都強調，最大獎的金額，是根據投資基金「理財」分幾十年發放完畢的時程計算。利率高的時候，中獎人幾乎無不選擇現金一筆領完。

兆彩 利率

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