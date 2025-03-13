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愛吃速食也能變瘦？他曝川普1習慣 反瘦了13公斤

編譯徐榆涵／即時報導
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總統川普熱愛麥當勞成痴，去年競選期間還跑去門市打工。(美聯社)
總統川普熱愛麥當勞成痴，去年競選期間還跑去門市打工。(美聯社)

總統川普愛吃速食是眾所周知的事，但靠一個小訣竅，竟能邊吃邊瘦了多達30磅（約13公斤）。

福斯新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）在訪問衛生部長小羅勃甘迺迪時揭露川普的飲食秘訣，透露川普現在吃漢堡，通常都不會吃麵包，還笑稱希望自己沒有亂爆料。

現年78歲的川普是知名的速食愛好者，喜歡吃麥當勞的漢堡，尤其是四分之一磅漢堡，也愛吃全熟的牛排、OREO餅乾和每天飲用十幾瓶健怡可樂等。但他在去年總統競選期間，瘦了多達30磅，漢尼提說，川普「愈來愈健康」，且「看起來很棒」。

當時有人猜測他服用Ozempic或Wegovy等減肥藥來保持身材，但川普日前接受福斯新聞專訪時坦言，是因為工作太忙了，根本沒辦法好好坐下來吃飯，稱正在努力恢復狀態，而第一夫人梅蘭妮亞也會幫他維持體態。

川普的醫師阿朗瓦德（Dr. Bruce A. Aronwald）也曾在2024大選前對川普的健康狀況作出積極但模糊的評價，稱「非常好」，川普透過改善飲食、堅持日常鍛煉和保持嚴格的作息習慣而減了重，但未提及體重、血壓、服用的藥物、或究竟瘦了多少等細節。

川普 梅蘭妮亞 牛排

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