夢見自己中獎 北卡男隔天對中11萬頭獎嚇傻「金額也一樣」

一名北卡羅萊納州蓋斯頓郡的男子夢見中獎，隔天真贏11萬美元樂透。(取材自官網)

一名居住在北卡 羅萊納州蓋斯頓郡的男子，日前做了一個中獎的夢，隔天竟真的中了價值11萬元的現金樂透頭獎。北卡羅萊納州彩券局表示，該彩券的中獎機率僅有96萬分之一。

這起不可思議的巧合發生在2月16日，北卡羅萊納州當地居民霍本（Robert Hoban）在睡夢中看見自己中獎，醒來後發現夢境成真。根據北卡羅萊納州彩券局表示，霍本是透過線上系統購買彩券，花費1美元購買Quick Pick即開獎彩券。他在週日晚間的開獎中，成功對中全部5個號碼，贏得頭獎。

霍本在2月21日領取獎金時表示，這個巧合令人難以置信，他在中獎前一晚的夢境中，不僅夢見自己會中獎，而且很奇怪，夢中的金額就是11萬美元。當他向家人分享這個好消息時，因為平時愛開玩笑的個性，讓家人都以為他又在說笑，「這聽起來很瘋狂，但是真的」。

北卡羅萊納州彩券局指出，Cash 5是該州6種彩券遊戲之一，中獎機率僅有96萬分之一。民眾可以選擇在實體店面或透過官方網站、手機應用程式購買。扣除聯邦和州稅後，霍本最終領到7萬8925美元的獎金。

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