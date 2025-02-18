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美擬取消小額包裹免稅 路透：Shein執行主席寫信安撫投資者

記者謝守真／即時報導
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路透報導指，Shein執行主席唐偉在近日一封寫給投資者的信中表示，公司增長依然強勁。（路透）
路透報導指，Shein執行主席唐偉在近日一封寫給投資者的信中表示，公司增長依然強勁。（路透）

美國對中國小額包裹的「關稅豁免」政策近期反覆更動。受此影響，引發中國跨境電商希音（Shein投資者的憂心。路透報導，Shein執行主席唐偉近日一封寫給投資者的信中表示，儘管美國終止對來自中國的小額網購包裹的免稅待遇並提高關稅，但公司增長依然強勁。

唐偉在信中指，寫這封信時，儘管最近遇到一些挑戰，但公司的增長勢頭依然強勁，這得益於Shein能夠以始終如一的實惠價格，提供多樣化的時尚和生活方式產品。他稱Shein正投資於供應鏈的進步，「以提高效率和響應能力」，還有更好的物流，以確保更快、更可靠的交付。

路透分析，美國是Shein最大的市場，這封信似乎旨在向投資者保證，其將在美國折扣服裝市場激烈的競爭環境中保持優勢。

彭博先前曾引述知情人士表示，為因應川普關稅政策，希音正要求一些在中國的主要服裝供應商，赴越南建立新產能，並為此提供激勵措施，包括提高採購價最多達30%。

中國財經報指出，美國對中國小額包裹關稅豁免政策，近期經歷「反覆調整」。川普於當地時間1日簽署行政令，取消中國進口的小額包裹免關稅政策。接著在4日，美國郵政局宣布暫停接收來自中國、香港的入境包裹，直至另行通知。7日，川普再次簽署行政命令，恢復先前取消的免稅條款。

北京首都經濟貿易大學教授劉穎認為，多年來，中國商品憑藉其卓越的性價比，在全球市場占據重要地位。美國此次對關稅政策進行調整，核心目的是藉助關稅手段重塑貿易平衡，試圖削弱中國商品在性價比方面的競爭優勢。

儘管目前政策暫緩執行，但劉穎預測，若政策最終落地，美國消費者採購中國商品的成本將不可避免增加。這不僅會促使消費者重新評估購買管道，還可能導致他們在商品選擇上更加謹慎，部分消費者可能會因成本上升而減少購買頻率。同時，中國的商品生產企業、電商平台企業、物流企業將受到不同程度的影響。

北京德和衡律師事務所高級權益合夥人孫怡稱，一旦政策落地，依賴小額包裹直效郵件模式的跨國電商商家和平台將受到較大影響。粗略估計，中國跨國電商企業銷售跨國小包裹的成本，將增加10至30%，加上清關手續費，綜合成本可能增加近40%。此外，清關時效將從2-3天，延長至7-15個工作天，這或導致口岸積壓，影響物流的即時性，使相關公司市占受衝擊。

關稅 Shein 投資

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