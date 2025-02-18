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美加邊界槍擊命案引起跨國調查 齊齊安邪教組織首領被捕

編譯盧炯燊／綜合報導
馬里蘭州警方宣布逮捕「齊齊安」組織的首領拉索塔。圖為拉索塔2023年1月被賓州警方逮捕後，拒絕說話並把眼睛閉起來。(美聯社)
馬里蘭州警方宣布逮捕「齊齊安」組織的首領拉索塔。圖為拉索塔2023年1月被賓州警方逮捕後，拒絕說話並把眼睛閉起來。(美聯社)

佛蒙特州美加邊境1月20日爆發邊境巡邏隊員與邪教組織「齊齊安」(Zizian)成員槍戰，導致一名隊員與一名邪教組織追隨者死亡，事件震驚美加兩地並即時展開跨國調查，馬里蘭州警方17日宣布逮捕了「齊齊安」的首領及一名成員。

34歲的「齊齊安」首領拉索塔(JackLasota)及33歲成員扎伊科(MichelleZajko)是在16日被捕，兩人面臨多項控罪，包括非法入侵、妨礙警方辦公以及在車內持有手槍等，定於18日在馬里蘭州阿勒格尼(Allegany)地方法院舉行保釋聆訊。

警方未透露逮捕行動細節，只表示在美加邊境槍戰後即展開跨境調查。而經過美聯社的追蹤調查，逐漸整理出有關「齊齊安」組織與拉索塔的輪廓。

這個組織緣於一群大多是年輕、高智商的電腦科學家，在網上相識後互相分享無政府主義信仰，最初並無明確目標，後來逐漸發展涵蓋從激進素食主義、性別認同到AI等主題，而且變得暴力激進。

這一切的中心人物是暱名「齊茲」(Ziz)的人，也就是電腦工程師拉索塔，自稱是跨性女子，使用「她」的代名詞，經常發表黑暗、有時甚至充滿暴力的博客文章。

至於「齊齊安」的意思就是齊茲的追隨者，資料顯示「齊齊安」與六起殺人案件、一起謀殺未遂有關，當中除了佛蒙特州外，還涉及賓州及加州的另外5起兇殺案，而拉索塔都與案件有關連，她未出席法庭聽證，法官早已向她發出了緝捕令。

拉索塔在馬里蘭被捕前，代表律師麥加里格爾(DanielMcGarrigle)始終沒透露其行蹤，也未透露最新被逮捕過程。

在佛蒙特州的槍戰中，死者分別是邊境巡邏隊員梅蘭德(DavidMaland)及德國籍跨性女子包霍爾特(OpheliaBauckholt)，被形容為一名數學天才。

邊境 佛蒙特州 馬里蘭州

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