懷州母對4幼女開槍後自戕 3死1傷 夫稱妻有精神問題

懷俄明州男子克里夫·赫許曼的妻子疑似因罹患憂鬱症，10日開槍傷害四名年幼兒女後自戕，親友為克里夫在網路發起募款。(取自GoFundMe網站)

懷俄明州 10日發生一起人倫悲劇，一名飽受產後憂鬱所苦的32歲四寶媽持槍傷害四名年幼兒女後自戕，造成兩個兩歲女童和一名九歲女童死亡，僅七歲女童倖存；她的丈夫表示，妻子有精神問題。

大角郡(Big Horn County)警長辦公室表示，32歲的特蘭耶爾‧赫許曼(Tranyelle Harshman)10日下午1時30分左右報警，稱四個女兒在家中遭槍擊 ，「可能已經死亡」，並告知確切位置。

警長辦公室聲明表示，「兩個孩子在樓上的嬰兒床上，兩個孩子在樓下的臥室裡。」

「今日美國報」報導，赫許曼隨後告訴接線員說，她會在她的臥室開槍自戕。

警長辦公室表示，接線員一邊安撫赫許曼的情緒，一邊請她保持通話，直到警員抵達現場。

但赫許曼表示，她不能繼續通話，且「一切都已經太遲了」。

電話斷線後不久，警方趕到懷俄明州拜倫鎮(Byron)的案發民宅，該鄉村小鎮人口不到600人。

警方到場後，發現四名兩歲到九歲的女童以及赫許曼的頭部都有槍傷，而其中兩個孩子和赫許曼起初還有微弱的生命跡象。

遺憾，兩名兩歲和一名九歲女童隨即在場被宣告死亡，另一名七歲女童和赫許曼送醫治療，赫許曼12日傷重不治。

紐約郵報報導，這四個孩子是赫許曼在兩段關係中的結晶，九歲死者貝莉(Bailey)和尚未脫險的七歲奧莉維亞(Olivia)的生父是赫許曼與有暴力傾向的前夫貝克默(Quinn Blackmer)所生；赫許曼離婚後，與現任丈夫克里夫·赫許曼(Cliff Harshman)又生了一對兩歲雙胞胎女兒，而這對夫妻共同撫養四個孩子。

克里夫的親友透過眾籌平台GoFundMe募款，寫道「悲劇發生，令人心碎」，「這起毀滅性事件讓克里夫和他的親人悲痛欲絕」。克里夫的兩個親生骨肉在這起悲劇中喪命。

當地電視台KTVQ報導，克里夫悲慟表示，妻子罹患嚴重精神疾病至少五年，包括創傷後壓力症候群(PTSD)及產後憂鬱症 ；他堅稱「我老婆不是怪物，很多人不了解精神疾病對大腦的影響，那是一種化學失衡」。