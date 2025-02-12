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馬斯克抨擊後 FEMA被開除4員工 國安部控深層政府活動分子

編譯盧炯燊／綜合報導
在馬斯克公開批評後，包括財務長柯曼絲的四名FEMA官員10日被開除。(取自FEMA網站)
在馬斯克公開批評後，包括財務長柯曼絲的四名FEMA官員10日被開除。(取自FEMA網站)

總統川普「第一好友」馬斯克10日怒轟聯邦急難管理局(FEMA)花了5900萬元，租用紐約市豪華酒店用來安置非法移民後，FEMA四個專案人員隨即於11日被炒。

他們分別是FEMA的財務長、兩名專案分析師及一名撥款專家，該局所屬的國土安全部(DHS)指他們是「深層政府活動分子」。川普一直以來指責美國存在一個「深層政府」(deep state)，目的是破壞他的施政及議程。

DHS的聲明說，這些員工「支付了巨額費用，為紐約非法移民提供豪華酒店」，又說「在川普總統及諾姆(Kristi Noem)部長的領導下，DHS不會坐視深層政府活動分子破壞美國人民的意志和安全」。

這四人被指繞過上層支付有關款項，但多年來FEMA一直是透過協助非法移民計畫所定的標準來操作，今次也是如此。而DHS官員並未透露四人具體違反了哪些政策及規定。

馬斯克10日在X社交平台貼文直指，「這筆資金本用於美國災難救援，卻被用來給非法移民入住高檔酒店！」

FEMA代理局長漢彌頓(Cameron Hamilton)當時立馬回應說正在追查，付款亦已暫停，並會對授權付款的員工追究責任。

對於四人被開除，DHS的聲明沒有透露其他細節。

至於來自紐約市的資訊顯示，該市收到用於照顧移民的資金，都是來自國會撥款，去年由FEMA分配到該市。市政府發言人加西亞(Liz Garcia)強調，該市從未為酒店支付過高昂費率。

按照現有體制，這筆款項是來自國會的撥款，專供也是屬於DHS的海關和邊境保護局(CBP)所用，而FEMA負責處理付款。至於資金撥到市政府，很有可能是透過住房和服務計畫分發，該計畫是聯邦向城市、城鎮或組織，補償與安置無證移民的相關費用。

非法移民 川普 紐約市

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