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美鬧蛋荒…散戶投資人心得：搶買雞蛋不如「投資雞蛋」

編譯季晶晶／綜合外電
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美國雞蛋供應短缺。(歐新社)
美國雞蛋供應短缺。(歐新社)

美國蛋荒嚴重，超市貨架上空空如也，財經網站MarketWatch報導，有散戶投資人在Reddit上貼文主張，此時的精明作法不是去「搶購雞蛋」，而是「投資雞蛋」：他選擇買進的股票是美國最大雞蛋生產商和分銷商、向包括沃爾瑪（Walmart）和Sam's Club在內零售商供貨的Cal-Maine Foods。這支股票過去6個月已大漲55.6%至108.3美元。

蛋荒推動蛋價大漲，輸家是消費者，但贏家不一定是蛋農——因許多蛋農簽有鎖定利潤的供應合約——而是擁有和分銷雞蛋的公司，他們正賺取高價，例如Cal-Maine，不僅生產雞蛋，還負責分級、包裝和經銷。

根據Cal-Maine財報，在截至11月底的上季，該公司毛利從去年同期的17.4%激增至37.3%，主要是禽流感再次爆發，數百萬隻母雞被撲殺，市場供不應求，帶殼蛋的平均淨價上升所致。

蛋價預計今年還會再漲20%。連鎖餐廳Waffle House因成本激增，已開始向顧客收取每顆雞蛋0.5美元的附加費用。個人理財網紅Vivian Tu在社群媒體發文指出，「煎蛋將成為奢侈品」。

但Reddit有網友回應投資Cal-Maine Foods的建議表示，禽流感幾乎是該公司最近一季營收成長與獲利成長的全部原因，要小心「如果禽流感明天就消失，銷售額和收益都將暴跌，股價也將隨之重挫」。

雞蛋 禽流感 投資

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