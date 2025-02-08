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超級盃廣告30秒要價800萬美元 史上最貴

編譯盧炯燊／綜合報導
RITZ為2025年超級盃推出的廣告。(美聯社)
RITZ為2025年超級盃推出的廣告。(美聯社)

各種名人搞笑的場面開始在電視及網路上出現，意味著年度超級盃(Super Bowl)的廣告大戰又到了。第59屆超級盃 9日在紐奧良登場，這不僅是場美式足球賽，也是全美最狂歡的盛事，觀眾不但看球賽也在看廣告。

超級盃觀眾本來就是個獨特的觀眾群體，觀看比賽與廣告兩不悖，超級盃廣告在美國消費文化中占據重要地位，已成為品牌營銷的關鍵時刻。

預計透過福斯電視台直播，觀看堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)與費城老鷹隊(Philadelphia Eagles)對決的觀眾將達1億2000萬人，廣告商使出渾身解數，追求驚人的效果、使用吸睛噱頭來引他們。

全場直播賽事裡共有80多個廣告位，由50多個廣告商瓜分，今年有幾個廣告位的售價更創紀錄的高達30秒800萬元，從未如此之高。

僅管費用也若「超級盃」一樣「超級」，但廣告商說是值得的，即使過去從未在此賣廣告的，這次也參與其中。例如冰淇淋哈根達斯(Häagen-Dazs)就是其中之一。

為了追求最大的效益，不少廣告絞盡腦汁，包括慣常的名人效應、搞笑幽默，也有藉此盛會宣傳嚴肅的訊息，而且許多廣告商比賽前就先公布廣告以贏得更多關注。

超過100年歷史的蛋黃醬品牌Hellmann's、科技巨頭Meta、米凱羅啤酒(Michelob Ultra)、優食(Uber Eats)……等就請來電影大明星來製造宣傳效果。

庫爾斯淡啤酒(Coors Light)、小凱撒薄餅(Little Caesars)、雀巢咖啡伴侶、品客薯片(Pringles)等，因應本身是零食關係，廣告走的是幽默路線，甚至出動可愛的樹懶、外星人等。

藉機提出嚴肅議題的是打擊反猶太主義基金會(Foundation to Combat Antisemitism)，透過饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)與退役球星湯姆布雷迪(Tom Brady) ，說出打擊仇恨言論的訊息。

超級盃 費城 足球

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