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禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見

記者張聲肇／綜合報導
農業部專家在乳牛體內發現第二種禽流感病毒株，基因排序結構和先前957隻染疫牛所感染的不同。(歐新社)
農業部專家在乳牛體內發現第二種禽流感病毒株，基因排序結構和先前957隻染疫牛所感染的不同。(歐新社)

路透5日引述農業部(USDA)文件說，專家在乳牛體內發現第二種禽流感病毒株，基因排序結構和先前957隻染疫牛所感染的不同。

該文件指出，從內華達州感染牛隻的乳液基因排序，首度發現禽流感「不同」病毒株，基因類型和去年秋天和冬天染疫野禽身上的病毒一樣。去年12月起，農業部推出「全國牛奶測試策略」(National Milk Testing Strategy)對全國乳牛展開檢測，結果發現野禽感染的病毒株「首度」傳到牛隻身上。

路透只「讀到」這份由農業部動植物健康檢驗署(Animal and Plant Health Inspection Service)發出的電郵信函，無法向農業部確認，因為路透去函詢問，尚未獲回覆。

內華達州農業廳(Nevada Department of Agriculture)1月31日表示，州內兩郡的牛群因感染禽流感而隔離，至於感染哪一種病毒株，農業廳沒有說明，只說感染的病毒株和「從野禽身上發現的」一樣。

內州農業廳也沒回覆路透的提問。

農業部同日在網站上更新禽流感最新發展，指出內華達州有四個牛群感染禽流感。

家禽感染禽流感的臨床症狀包括突然死亡、呼吸困難、流淚、鼻、口流清澈的分泌物、嗜睡、食物和水攝入量減少，以及腫脹。

據疾病防治中心稱，禽流感疫情對公眾的風險很低，但由於其他禽流感病毒也曾經感染過人類，因此人類也有可能感染這些病毒。

自2024年8月以來，加州已有700個乳牛群和60個家禽群被檢測到禽流感病毒，影響了超過1500萬隻禽鳥。

禽流感 農業部 內華達州

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