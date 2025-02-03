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甘迺迪中心邀中國芭蕾舞團 美議員批支持打壓藝術

中央社／華盛頓2日專電
中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在肯尼迪表演藝術中心首演。(新華社)
中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在肯尼迪表演藝術中心首演。(新華社)

中國中央芭蕾舞團近期在華府甘迺迪表演藝術中心演出。美國2名國會議員日前指出，舞團是中共政治機器的一部分，批評該中心變相支持中國打壓藝術家、並質疑舞團演出的目的與意圖。

中國中央芭蕾舞團（National Ballet of China）2日完成在甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）的5天演出。

演出前，美國國會美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），與美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）共同主席史密斯（Chris Smith）致函甘迺迪表演藝術中心，對中心安排該舞團演出提出質疑。

兩人在信函指出，中央芭蕾舞團是中國共產黨政治機器的一部分，舞團5位領導人中，3人是共產黨員、團長馮英曾擔任人大代表等職務；此外，舞團內部設有一個黨委辦公室，專門負責確保舞團遵循中共的指導方針。

他們表示，中央芭蕾舞團透過芭蕾舞向美國民眾呈現友善形象，中共政權卻在國內外（包括美國）迫害立場相左的作家、藝術家。信函並列舉多名受中共打壓、囚禁的藝術家，包括音樂創作人劉四仿、徐琳等人。

兩人指出，甘迺迪表演藝術中心是公共建築，也是為紀念前總統甘迺迪（John F. Kennedy）而成立，甘迺迪生前深信，舞者、詩人、音樂家、作家和畫家是充滿活力的重要民主參與者。儘管該中心的演出通常由私人資助，美國國會在2024年的年度預算撥款4400萬美元供中心運作。

兩人質疑中央芭蕾舞團演出的目的與意圖，也批評甘迺迪表演藝術中心支持中共宣傳、支持中共打壓藝術家和知識分子，這並非負責任的管理方式。

他們也向甘迺迪表演藝術中心提出8大問題，包括是否會在2026年的預算說明中，向國會報告是否收到來自中國、中共相關的捐款；是否曾與中共溝通，要求中共釋放被囚禁的藝術家，作為讓中央芭蕾舞團演出的條件等。

中共 預算 共產黨

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