甘迺迪中心邀中國芭蕾舞團 美議員批支持打壓藝術

中國中央芭蕾舞團賀歲舞劇「過年」1月29日在肯尼迪表演藝術中心首演。(新華社)

中國中央芭蕾舞團近期在華府甘迺迪表演藝術中心演出。美國2名國會議員日前指出,舞團是中共 政治機器的一部分,批評該中心變相支持中國打壓藝術家、並質疑舞團演出的目的與意圖。

中國中央芭蕾舞團(National Ballet of China)2日完成在甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)的5天演出。

演出前,美國國會美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar),與美國國會及行政部門中國問題委員會(CECC)共同主席史密斯(Chris Smith)致函甘迺迪表演藝術中心,對中心安排該舞團演出提出質疑。

兩人在信函指出,中央芭蕾舞團是中國共產黨 政治機器的一部分,舞團5位領導人中,3人是共產黨員、團長馮英曾擔任人大代表等職務;此外,舞團內部設有一個黨委辦公室,專門負責確保舞團遵循中共的指導方針。

他們表示,中央芭蕾舞團透過芭蕾舞向美國民眾呈現友善形象,中共政權卻在國內外(包括美國)迫害立場相左的作家、藝術家。信函並列舉多名受中共打壓、囚禁的藝術家,包括音樂創作人劉四仿、徐琳等人。

兩人指出,甘迺迪表演藝術中心是公共建築,也是為紀念前總統甘迺迪(John F. Kennedy)而成立,甘迺迪生前深信,舞者、詩人、音樂家、作家和畫家是充滿活力的重要民主參與者。儘管該中心的演出通常由私人資助,美國國會在2024年的年度預算 撥款4400萬美元供中心運作。

兩人質疑中央芭蕾舞團演出的目的與意圖,也批評甘迺迪表演藝術中心支持中共宣傳、支持中共打壓藝術家和知識分子,這並非負責任的管理方式。

他們也向甘迺迪表演藝術中心提出8大問題,包括是否會在2026年的預算說明中,向國會報告是否收到來自中國、中共相關的捐款;是否曾與中共溝通,要求中共釋放被囚禁的藝術家,作為讓中央芭蕾舞團演出的條件等。