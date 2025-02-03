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看見自己影子 賓州土撥鼠菲爾預測春天還得等6周才來

編譯俞仲慈／綜合報導
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2月2日是賓州小鎮普克蘇托尼一年一度的「土撥鼠日」，今年土撥鼠菲爾看見自己的影子，表示春暖花開還得再等六周。(路透)
2月2日是賓州小鎮普克蘇托尼一年一度的「土撥鼠日」，今年土撥鼠菲爾看見自己的影子，表示春暖花開還得再等六周。(路透)

賓州土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)每年2月2日都會公開亮相預測一下天氣，今年菲爾看見自己的影子，表示春暖花開還得再等六周；有動保團體提出以素食蛋糕取代土撥鼠的建議，遭到賓州州長婉拒。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，今年「土撥鼠日」(Groundhog Day)當天，成千上萬民眾聚集賓州小鎮普克蘇托尼(Punxsutawney)附近「火雞丘」(Gobbler's Knob)，圍觀菲爾預測天氣。

菲爾預測天氣的活動由「普克蘇托尼土撥鼠俱樂部」(Punxsutawney Groundhog Club)主辦，先敲敲菲爾的洞穴三次，然後把牠拉出來，由主席鄧克爾(Tom Dunkel)用手杖與菲爾用「土撥鼠語」(Groundhog-ese)經過一番溝通後，由菲爾挑選捲軸。

隨後主辦人員宣讀卷軸內容：「今天是土撥鼠日，也許生命仍在反覆循環，但我想念我的洞穴、想念我的小窩，所以我要回去了，這裡有陰影，所以今年冬天還有六周，請準備好。」

以土撥鼠是否看見影子來預測寒冬延續或者春天提前到來，這項傳統已延續將近150年。氣象資料顯示，2014年至2023年間，菲爾預測天氣的命中率有三成，包括2014年冬季延長、2016年與2020年春天提前到來。

不過動保團體「善待動物」(PETA)認為「土撥鼠日」活動其實是在剝削「聰明敏感的小動物」，要求主辦單位讓菲爾退休，改由該組織在每年土撥鼠日提供素食蛋糕取代。

在致主辦單位的信中，該非營利組織表示願意提供這塊蛋糕，作為交換，菲爾將和他的家人安置在動物保護區。

但蛋糕怎麼預測天氣呢？根據善待動物組織說法，這種甜點將有兩種顏色：藍色或粉紅色。

若蛋糕裡面是藍色，則表示冬天會多出六周。如果是粉紅色，則預示著春天將提前到來。至於如何知道是藍色或是粉紅色呢？該組織沒有說。

結果今年土撥鼠日前兩天，賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)半開玩笑在社群媒體X發文表示：「敢來就試試看(Come and take it)。」以短短幾個字來回應PETA建議，同時新聞秘書邦德(Manuel Bonder)也發函重申：「州長嚴正捍衛賓州這項歷史傳統，會持續保護菲爾與主辦單位以及他們在土撥鼠日活動扮演的角色。」

賓州 社群媒體 退休

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