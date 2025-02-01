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奧特曼：OpenAI站在歷史錯誤一邊 需思考開源策略

中央社／舊金山1日專電
OpenAI執行長奧特曼。（路透）
OpenAI執行長奧特曼。（路透）

中國新創DeepSeek以開源策略受到大批開發人員關注、對大型語言模型供應商造成衝擊。美國新創OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群論壇Reddit線上問答活動表示，他認為OpenAI站在歷史錯誤一邊，需想出一個開源策略。

中國公司深度求索（DeepSeek）近期推出開源推理模型，隨後微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（Nvidia）等公司迅速將其模型整合至雲端、及企業開發平台，對專注封閉模型的OpenAI造成衝擊。

OpenAI執行長奧特曼31日在Reddit線上問答活動回應與會者相關提問時說：「我個人認為，我們在這方面站在了歷史的錯誤一邊，需要想出一個不同的開源策略。」

不過他也說，辦公室內部在討論這個議題，並非所有OpenAI的人員都同意這個觀點，這也並非公司目前的首要任務。

OpenAI最初成立曾承諾開源讓人工智慧（AI）技術造福人類，後因競爭和安全等考量，轉向封閉模式。DeepSeek以開源模式崛起，OpenAI未來發展也受到外界關注。

開源策略猶如將武功祕笈公開在網路上，任何人皆可取用，根據自身需求對模型進行訓練應用。

AI界領袖吳恩達日前在教育科技公司DeepLearning.AI對外刊物中表示，開源、開放權重模型已成為AI供應鏈關鍵，許多企業會採用這類模型，如果美國持續抑制開源發展，中國將逐步主導這一供應鏈環節，導致許多企業使用更體現中國價值觀的模型。

AI OpenAI DeepSeek

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