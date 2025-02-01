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怕違反川普DEI命令 密西根州大取消農曆年午餐會

編譯盧炯燊／綜合報導
密西根州立大學多年來都會在農曆新年舉行午餐會，今年由於受到川普消除「多元平權包容」DEI行政命令的影響，原定在1月30日舉行的活動被迫取消。(取自Michigan State University官網)
密西根州立大學多年來都會在農曆新年舉行午餐會，今年由於受到川普消除「多元平權包容」DEI行政命令的影響，原定在1月30日舉行的活動被迫取消。(取自Michigan State University官網)

密西根州立大學(Michigan State University，MSU)多年來都會在農曆新年舉行午餐會，儘管參加人數不多，通常只有數十名中國留學生藉此感受春節年味，然而由於受川普總統消除「多元平權包容」DEI行政命令影響，今年原定在1月30日舉行的活動被迫取消。

MSU傳播學院DEI辦公室主任加尼斯(Lauren Gaines)透過電郵表示，取消活動的決定，是因為川普行政命令禁止DEI相關措施，擔憂引發後果而做出的回應。

電郵說，川普的行政命令「引發了人們對參加強調文化傳統及社區的聚會活動，出現了不確定感及猶豫感。因此要敏感且謹慎的看待這些問題，就顯得非常重要」。

MSU傳播學院是該校17個學院之一，學院方面表示，盡管春節午餐會過去已舉辦過四次，且沒有遭遇任何投訴，但在接到中國留學生對參加族群活動表示擔憂的信息後，決定取消。

該校另一學院，傳播藝術與科學學院院長卡明斯基(Heidi Hennink-Kaminski)也向教職員發電郵解釋為何有此決定，強調這不是政策的改變，而是採取適當的回應。

負責媒體及公共資訊的副校長格蘭特(Emily Guerrant)說，校園裡的人們都感到很不安全，當不知道會發生什麼事時就會感到恐懼。她又指川普政府的反DEI及反移民行動，讓國際學生感到害怕。

2024年秋季MSU共有4419名國際學生入學，其中約1000人來自中國。

自川普回朝後，取消中國農曆新年午餐會是MSU第二個喊停的多元化活動；上周一個名為「密西根州立大學DEI政策的未來」網路研討會也被推遲，目前尚未確定新的日期。

根據川普相關行政命令，凡是獲得10億元以上聯邦補助的大學都要接受DEI調查，獲得44億元的MSU及180億元的密西根大學(University of Michigan)，極可能成為目標。

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