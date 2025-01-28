阿拉巴馬州婦接受豬腎移植 存活逾2月創紀錄

接受豬腎移植的病患托瓦娜‧路尼(右)，術後復癒良好，到本月25日已存活超過61天，創下紀錄。(美聯社)

阿拉巴馬州 女子托瓦娜‧路尼(Towana Looney)去年11月接受豬腎移植後，截至25日已存活61日，目前健康情形良好，充滿活力；她已打破異物種器官移植存活紀錄，且紀錄不斷刷新之中。

美聯社報導，路尼自稱是「女超人」，笑說自己與家人在紐約市環城步道上健行，速度比他們都快；路尼持續康復，表示自己獲得新生。

路尼康復極佳，讓追求以動物器官經基因改造而植入人體的業界士氣大振。除了她以外，只有四個美國人接受豬隻器官移植，兩人心臟、兩人腎臟，但都沒存活超過兩個月。

帶領團隊為路尼做器官移植的紐約大學蘭岡教學醫院(Langone Health)蒙哥馬利(Robert Montgomery)博士表示，假如在街上瞧見路尼，絕不會認為她是世上唯一移植豬隻器官到體內還管用的人。

蒙哥馬利形容，路尼的腎臟功能「絕對正常」。路尼暫時住在紐約，接受移植後檢查；醫生們希望她再過一個月，就能返回阿拉巴馬州加茲登(Gadsden)老家，院方對移植繼續管用，維持上好一段時間，覺得相當樂觀。

醫學家用基因改造科技，讓豬隻的器官更像人類的，以因應可供移植的人類器官嚴重不足。目前美國等待移植的名單超過10萬人，大多數都在等腎臟，數千人等待過程中便去世。

豬隻器官移植目前仍屬實驗性質，食品藥物管理局(FDA )只在特殊狀況下，為別無其他選項的人破例，而且僅屈指可數的醫院有能力執行這主移植手術。為路尼提供豬腎的聯合治療公司(United Therapeutics)最近向FDA申請許可，準備展開實驗。

去年率先進行世界首次豬腎臟移植的麻州 總醫院(Massachusetts General Hospital)醫師河合達郎(Tatsuo Kawai)博士表示，路尼的經驗極為珍貴，她比先前其他病人都健康，所以她的進展有助於未來再進行這類移植手術。