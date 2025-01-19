川普就職前民眾華府抗議遊行 憂「國家未來更分裂」

華府18日反川普「人民遊行」 群眾擔心未來四年國家會更分裂。(記者陳熙文/攝影)

總統當選人川普 20日即將就職，華府 18日逾5萬人走上街頭表達對川普上任不滿；有抗議民眾表示，國家未來4年只會更加分裂。

反川普群眾8年前組織「女性遊行」(2017 Women’s March)為川普反對的各項議題發聲，並表達對川普的不滿。反川普群眾18日再度走上街頭，組織「人民遊行」(People’s March)向即將上任的政府示威抗議，在華府有上萬人參加；遊行隊伍邊走邊喊，「川普必須離開」等口號。

美聯社報導，全國有350場類似的遊行在同日舉行。華府的「人民遊行」遊行，群眾先在市中心三個地點集會，包括法拉格特廣場(Farragut Square)、麥佛遜廣場(McPherson Square)及富蘭克林公園(Franklin Park)。每個地點都關注特定議題，包括移民、巴勒斯坦人建國權利、氣候變遷、墮胎權，以及哥倫比亞特區的州地位等，參加者各有自己的訴求。

參與者在上午10時左右陸續集合出發，遊行隊伍分三路遊行至林肯紀念堂會合，活動至下午3時結束。與2017年川普首次就職總統前的遊行抗議相比，今次規模明顯小得多，約有數千人參加，較預期的5萬人為少，一定程度上是川普在選舉中擊敗副總統賀錦麗後，女性權利運動內部出現了分裂。

主辦單位期望藉川普二度就任前的遊行，能夠激勵那些開始感到疲憊及放棄的人們，將憤怒與恐懼轉化為集體的反對。

遊行群眾沿途高叫「我們不會倒退」等口號，他們舉著「繼續前進」「仇恨從未使美國偉大」、「行動是絕望的解藥」、「移民是國家支柱」等標語牌。其間警車拉響警笛在幾個集會地點間穿梭，暫時未有發生衝突事件。

自佛州開車12小時到華府參加遊行的蘿倫(Lauren)說，當得知選舉結果的時候，她非常沮喪，認為最壞的情況發生了。

蘿倫不諱言自己支持民主黨 總統參選人賀錦麗，但認為，賀錦麗在競選中表明，不會偏離拜登政府的路線，讓她失去很多民主黨支持者，導致很多人沒有在選舉日當天出來投票。

蘿倫認為，川普上台之後，美國未來4年只會變得更加分裂，她對國家未來走向抱持悲觀。

「我們連抗議標語都是回收8年前的。」一對曾經參加女性遊行的在地老夫婦今年再度現身遊行現場。他們對川普勝選並不服氣，「其實只贏幾百萬票，算不上是一面倒，且得票率還低於50%。」

他們表示，川普在大選勝出，不代表國家分裂的情況已經消失，只是很多人沒有出來投票；他們相信，很多川普選民可能不久之後就會感到懊悔，並認為民主黨極有可能2026年期中選舉勝出。