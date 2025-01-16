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社安金付給死人 社安局已追回3100萬元

編譯盧炯燊／綜合報導
由於遭到人為蓄意欺詐，或內部作業錯誤及其他原因，社會安全局在領取人身故後仍持續發給社安金。直到最近財政部才開始追查，並以討回3100萬元溢發的社安金。(美聯社)
由於遭到人為蓄意欺詐，或內部作業錯誤及其他原因，社會安全局在領取人身故後仍持續發給社安金。直到最近財政部才開始追查，並以討回3100萬元溢發的社安金。(美聯社)

社會安全局(Social Security Administration，SSA)的社安金，本應在領取人身故後停止發放，然而由於人為蓄意欺詐，或社安局錯誤及其他原因，有許多「人」在死後繼續收到社安金支票。

財政部助理部長萊布里克((David Lebryk)15日在記者會表示，透過為期五個月的試驗計畫，現己追回3100多萬元錯誤發給身故者的社安金，然而這個數字僅是冰山一角。

國會在2021年通過的綜合撥款法案裡，包括授予財政部為期三年的臨時權限，審閱SSA的「死亡人士完整檔案」(Full Death Master File)，這個檔案是社安局是根據身故者生前在社安局的內部記錄，包括社會安全號碼及身故報告等而開設。

財政部表示，這個檔案資料庫保存著聯邦最完整的已故人士資料，包含超過1.42億筆記錄，最早可以追溯到1899年。

為期三年的臨時審閱權限從2023年12月至2026年12月，基於試驗計畫的初步結果，財政部官員估計這段期間內可追討回超過2.15億元。

萊布里克表示希望國會能授予財政部完全審閱檔案的權限，這將會「顯著減少欺詐行為、提高項目的完整性及更好地保護納稅人的金錢」。

但川普過渡團隊的一名成員，拒絕回應新政府是否會繼續向身故者追討錯誤發放的社安金，又或會允許財政部永久擁有審閱「死亡人士完整檔案」的權限。

財政部 社安金 SSA

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