布林肯出訪南韓、日、法「收官之旅」拚扭轉評價

美國國務卿布林肯（左）去年5月14日訪問基輔時，在一間地下室酒吧和駐唱樂團一起表演。（路透）

國務卿布林肯 就職首年，替美軍狼狽撤出阿富汗善後。第二年，俄羅斯入侵烏克蘭。第三年和最後一年，他忙於調停以哈衝突。他也無法坐視中國持續在亞洲秀肌肉，伊朗逐步發展核武。

遍地烽火 堅稱比四年前好

布林肯正進行應是任內最後的出訪，去南韓、日本及法國。他的收官之旅其實是拜登 外交政策的總結經驗，他日前接受金融時報和紐約時報等知名媒體專訪時，雖努力辯護拜登的外交政策，堅稱當今局勢比四年前好，但遍地烽火已說明一切。

62歲的布林肯第一志願是當音樂家，再來是記者，不料在華府 外交政策圈度過大半生。他算是家學淵源，父親和叔叔在柯林頓時期當過大使。1993年布林肯獲聘美國國務院歐洲與加拿大事務局特助，展開公職生涯，1994年進白宮國安會擔任幕僚至2001年，他也是柯林頓外交政策講稿執筆人。

2002至08年，布林肯擔任聯邦參議院外委會民主黨秘書室主任，結識外委會主席拜登，之後拜登擔任歐巴馬副手時，布林肯隸屬拜登的國安團隊。他歷任副國安顧問和副國務卿，資歷完整。

過去3年半，布林肯走訪90國，以色列就去15次、烏克蘭7次，去年5月突然搖滾魂上身，布林肯彈吉他跟基輔酒吧駐唱樂團獻唱經典的Rockin'in the Free World，證明烏克蘭人並未遭戰爭擊垮。

俄侵烏、以哈衝突 難甩鍋

阿富汗撤軍的混亂，布林肯與拜登可歸咎川普，但俄國侵烏以及以哈衝突就很難甩鍋。布林肯曾說，「我執行政策，不玩政治」。

這話說得義正詞嚴，其實經不起檢驗。拜登在參院外委會待了40年，布林肯也在華府外交圈打滾30年，兩人重啟抱團結盟的政策，力圖有別於川普的「美國優先」，卻無法解釋為何會讓中、俄、北韓與伊朗同一陣線，跟美國唱反調？

這也許和華府的政策自相矛盾有關：美國希望美俄和平相處，卻要斬斷俄烏間的連結；支持烏克蘭抗俄，又要避免俄國動用核武。在中東，美國清剿伊斯蘭國，借重遜尼派激進組織的民兵，連利比亞和敘利亞一併推翻。說是支持以色列和巴勒斯坦各自建國的兩國方案，同時無條件力挺以色列對巴勒斯坦與黎巴嫩人民的無差別殺戮。希望和北京攜手對抗全球暖化，卻想方設法打壓中國經濟發展，讓北京在整軍經武外沒有「閒錢」發展綠能。

美政策矛盾 中俄朝伊結盟

中俄朝伊組成華府口中的「軸心」，這在20年前無法想像，是美國的政策促成這幾國站在一起，單獨怪拜登並不公平，因為這是世代累積的成見。布林肯譏諷這幾國的結盟是基於利益交換的苟合，不配和美國與盟邦的關係相提並論，但他完全忘記分而治之的鐵律：起碼跟其中一、兩國搞好關係，美國就不必這麼煩惱「軸心」的禍害。

以俄烏戰事為例，華府宣稱經美國動員，國際社會都站在烏克蘭這邊，但印度、南非與巴西等全球南方國家，顯然有不同看法，華府則充耳不聞。至於布林肯說，美國致力以人道方式解決以哈衝突，更是睜眼說瞎話，但這已非他能力所及。

布林肯說卸任後陪年幼子女（4歲、5歲）長大將是首要之務。他年輕時曾有音樂夢，後來體會到自己沒天分，有空能多聽幾場演唱會，心願已足。