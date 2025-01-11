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就業數據強勁 料Fed月底不會降息 道指跌近700點

編譯吳孟真／綜合報導
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，圖為佛州邁阿密的招聘會現場。(美聯社)
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，圖為佛州邁阿密的招聘會現場。(美聯社)

美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會(Fed)月底將不會進一步降息，美國10年期債殖利率攀升10個基點到4.79%，30年期公債殖利率更觸及5%，為一年多來首見，受此衝擊，美股四大指數盡墨。

道瓊工業指數開低走低，下跌696.75點，或1.63%，史坦普500指數跌1.54%，那斯達克綜合指數跌1.63%，費城半導體指數挫2.42%。

美國12月非農業就業人數激增25.6萬人，遠高於預估的16.5萬人，更遠優於修正後的11月21.2萬人增量。民間部門就業增加22.3萬人，遠高於預估。平均時薪月升幅降到0.3%，符合預估，失業率降回4.1%，低於預估及11月時4.2%。

芝加哥商品交易所(CME)FedWatch工具顯示，聯邦資金利率期貨交易員認為，聯準會本月底降息1碼的機率僅7%，3月預期降息機率由一天前的41%降至25%左右。

瑞銀(UBS)分析，10日公布的非農業就業數據顯示，經濟表現強勁，讓市場對近期降息的最後一絲希望徹底熄滅。瑞銀並提醒，今年稍晚的降息，將取決於未來幾個月勞動市場和通膨數據的放緩。

該機構資深美國經濟學者羅斯(Brian Rose)指出，「鑒於近期經濟數據的整體強勁表現，聯準會目前幾乎沒有理由考慮降息。」

羅斯指出，這份每月的就業報告延續了近期強勁的勞動市場表現，聯準會重視的一項關鍵指標——職缺與失業人口的比率——現已回到接近2019年底疫情前的水平。

不過，勞動市場的持續強勁表現，並未讓瑞銀改變其預測。該機構仍預期今年6月和9月各降息一次，但羅斯指出，降息的前提是「未來幾個月勞動市場和通膨數據需要出現明顯放緩」。

就在這份就業報告出爐之前，聯準會在12月的會議紀要中已經顯示，可能會放緩進一步調整貨幣政策立場的步伐。

美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會月底將不會...
美國最新出爐的就業報告比預期強勁，就業人數激增，失業率回降，預料聯準會月底將不會進一步降息，美股四大指數盡墨。(路透)

降息 就業 聯準會

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