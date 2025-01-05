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國會暴亂前兩黨辦公室外被放炸彈 FBI查4年無頭緒公布新影片

編譯廖振堯／綜合報導
針對2021年1月6日國會暴亂前一晚在兩黨辦公室外放置土製炸彈的嫌犯，有關當局至今仍毫無頭緒。 (聯邦調查局影片截圖)
針對2021年1月6日國會暴亂前一晚在兩黨辦公室外放置土製炸彈的嫌犯，有關當局至今仍毫無頭緒。 (聯邦調查局影片截圖)

2021年1月6日國會暴亂事件即將屆滿四年，已有數百名暴徒遭到逮捕和起訴，唯獨對於當天前一晚在民主共和兩黨全國委員會辦公室外放置土製炸彈的嫌犯，有關當局至今仍毫無頭緒。

四年來間聯邦調查局(FBI)評估了600多項線索、審查了約3萬9000個影片檔案、進行了上千次訪談，卻仍然查不出嫌犯身分。FBI現在將部份希望寄予社會大眾，揭露一段先前未公開的嫌犯影片，並提供50萬元懸賞，期望有人能提供新線索。

美聯社報導，四年來調查人員尚未確定嫌犯性別，但公布其他目前已知資訊：嫌犯於2021年1月5日晚上7時30分至8時30分間在委員會辦公室外放置了炸彈，身高約5呎7吋，身穿灰色連帽運動衫、口罩、黑色手套，腳穿一雙黑灰色、黃標誌的耐吉(Nike)Air Max Speed Turf，身上背包可能裝有其他炸彈。

FBI上周公開一段一分鐘長的影片，顯示嫌犯坐在民主黨全委會外的公園長椅上，然後晚間約7時54分在那放置第一顆炸彈，約8時16分又在共和黨全委會後面的一條小巷裡放置了第二顆炸彈。雖然解除前無人受傷，但FBI表示兩種裝置都足以奪命。

調查人員也利用監視器畫面追蹤嫌犯1月5日晚間在國會山莊的行蹤，顯示最初於晚間約7時34分在第一街(First Street)和北卡羅來納大道(North Carolina Avenue)交叉口被拍到；再來便是8時18分左右在拉姆齊法院 (Rumsey Court)附近最後一次被拍到向東行駛。

FBI還發布了嫌犯的耐吉鞋款特寫，據調查2018年8月至2021年1月間該款鞋銷量不到2萬5000雙，FBI華盛頓辦事處助理處長桑伯格(David Sundberg)表示這雙鞋可能是嫌犯服裝最顯著的特徵。然而，桑伯格也說FBI「不能根據假設展開工作」，現在無法確認嫌犯身分也很難確定動機。「因此我們很難說存在聯繫，儘管我們也不能說不存在聯繫。」

FBI 口罩 民主黨

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