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2024回顧／航太創舉多…美國「筷子」夾火箭 中國月背首採樣

編譯盧炯燊／綜合報導
波音公司的星際飛機載運兩名太空人成功抵達國際太空站後，卻因洩漏及故障疑慮，空機返回，將兩名太空人留在國際太空站。(美聯社)
波音公司的星際飛機載運兩名太空人成功抵達國際太空站後，卻因洩漏及故障疑慮，空機返回，將兩名太空人留在國際太空站。(美聯社)

星際飛機故障

太空總署(NASA)於2014年與波音(Beoing)公司簽署42億元合約研發「星際飛機」(Starliner) ，原計畫於2017年投入運營，可是因管理及工程問題而一再推遲。從2019年12月首次無人軌道飛行測試開始，直到2024年6月5日，星際客機進行載人飛行測試成功發射，原定6月14日返航。然而「飛機」出現氦氣洩漏及推進器故障，太空總署認為載兩名太空人威廉斯(Sunita "Suni" Williams)與威爾莫(Barry "Butch" Wilmore)飛行太危險，星際飛機2024年9月7日空機返回，威廉斯與威爾莫則滯留在國際太空站，目前定於2025年2月改乘SpaceX的飛船回地球。

SpaceX「筷子」夾火箭

全球首富馬斯克創辦的太空探索公司SpaceX的「星艦」(Starship)太空船10月13日進行第五次測試，並且首度以巨型機械手臂捉住火箭推進器成功回收。這對於SpaceX要製造能夠飛向月球和火星火箭的發展目標，前進了一大步。

星艦起飛後，上半節落在印度洋，但是超重型(Super Heavy)火箭推進器掉頭，啟動引擎返回發射台。火箭推進器接近發射台時減速接近盤旋，接著橫向移動對準兩個巨大立地金屬機械手臂，成功被「筷子」夾住。這種「筷子夾火箭」的全新回收技術意味著科技的重大發展，就連馬斯克也興奮發文：「發射台成功接住超重型火箭了！」

透過「筷子」，SpaceX 毋須每次為發射建造新火箭，大大降低發射成本也增加發射頻率。

馬斯克的ApaceX公司成功將重型火箭發射升空，然後再用發射台上的「筷子」夾住收...
馬斯克的ApaceX公司成功將重型火箭發射升空，然後再用發射台上的「筷子」夾住收回。(美聯社)

嫦六探索月球背面

中國航天2024年也取得多項成就，除了中國太空站「天宮」全面建成外，最新是神舟19號載人飛行任務取得成功，再次完成太空人在軌輪班。

更讓人矚目的是嫦娥六號完成人類首次在月背取壤。2024年6月25日，嫦娥六號從月球背面採樣及帶回了1935.3克月壤。它取自月背最大、最深、最古老的撞擊坑，是月球上月殼最薄的地方。

多年來，人類10次從月球採樣返回，但只有中國「嫦娥」成功從月背採樣並帶回，將有助人類更全面認識月球。

中國發射的嫦娥六號太空船在月球背面取得土壤樣本，這是人類首次成功在月球背面取樣。...
中國發射的嫦娥六號太空船在月球背面取得土壤樣本，這是人類首次成功在月球背面取樣。(新華社)

太空人 SpaceX 馬斯克

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