2024回顧／退選、遇刺…美國大選跌宕起伏 川普重返白宮

競選連任的拜登總統(左)因健康問題中途退出，舉薦副手賀錦麗接棒上陣。(美聯社)

世事多變，2024年美國大選跌宕起伏，中東戰事急轉直下，都是如此。競選連任的拜登 總統半途退出，由副手賀錦麗 接棒參選；東山再起的前總統川普 本已官司纏身，但賓州遇刺掛彩，反而聲勢大漲，最後勝利重回白宮。國際上，俄烏戰爭、以色列與哈瑪斯、真主黨的衝突，一時仍難以終結；反而打了十餘年內戰的敘利亞，反抗軍在不到兩周內，推翻阿塞德家族逾50年的統治，帶給中東和世界全新的考驗。

拜登辯論後退選

拜登總統2023年4月25日宣布將在2024年與賀錦麗再次搭檔競選連任。民主黨總統初選，拜登獲各大金主力挺，贏得壓倒性多數代表支持，成為推定提名候選人。但拜登擔任總統期間，公眾擔心他的年齡和健康狀況。2024年6月27日，拜登與共和黨候選人川普舉行首場辯論，拜登多次無法憶起統計數據或連貫表達自己觀點，進一步加劇外界對他是否適合擔任總統及是否有能力連任的擔憂。辯論結束後，民主黨同僚和主要新聞媒體紛紛呼籲拜登退選。

7月21日，拜登宣布退出2024年總統大選，支持副總統賀錦麗上陣。賀錦麗隨後獲民主黨提名，但最終敗給前總統川普。

賀錦麗接棒競選

拜登宣布退選後，支持賀錦麗為民主黨總統候選人；8月5日在線投票結束，賀錦麗獲得4567名代表(也就是99%的票數)支持，正式贏得民主黨提名，成為歷來第二位由主要政黨指定的女性總統候選人。她的印度和牙買加血統，也使她成為首位擔任主要政黨總統候選人的非裔女性和南亞裔女性。8月6日，賀錦麗宣布明尼蘇達州長華茲(Tim Walz)與她搭檔競選。

川普造勢遇刺

2024年7月13日，共和黨2024年總統大選推定提名人川普在賓州巴特勒(Butler)附近的露天競選集會演講時，遭遇暗殺。賓州20歲男子庫克斯(Thomas Matthew Crooks)持AR-15式步槍從附近建物屋頂開槍，對川普發射8發子彈，打傷他右上耳；現場一名觀眾中槍死亡，另兩人重傷。幾秒鐘後，庫克斯被特勤局反狙擊小組當場開槍擊斃。

美聯社攝影記者武奇(Evan Vucci)拍下特勤人員護送川普走下舞台前，川普臉上和耳朵沾著血跡，在空中揮舞拳頭、吶喊「戰鬥！」的畫面；這些圖像在社群媒體瘋傳。川普送醫治療後，當天稍晚出院。槍擊案發生兩天後，川普在威斯康辛州密爾瓦基舉行的2024年共和黨全國代表大會公開露面，耳朵纏著繃帶。這起事件被視為是自1981年刺殺總統雷根以來，特勤局最重大維安失敗。

2024年9月，川普在佛州高爾夫球場打球時，特勤人員在附近發現一名持槍男子；嫌犯勞斯(Ryan Routh)隨後被控企圖暗殺川普。

前總統川普再度問鼎白宮，競選期間在賓州遇刺，右耳受傷，他振臂高呼的畫面，為他贏得許多選票。(美聯社)

川普二度當選總統

2024年11月5日美國總統大選日，共和黨總統候選人川普與副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)，擊敗民主黨候選人賀錦麗和華茲。川普取得決定性勝利，贏得312張選舉人票，賀錦麗拿到226張選舉人票。川普以49.8%多數票贏得全國普選，成為2004年小布希當選總統以來，首位贏得普選的共和黨人。川普和范斯計畫在選舉人團正式投票後，於2025年1月20日就任美國第47位總統和第50位副總統。

這是川普第二次贏得總統大選。他第一次參選總統，在2016年擊敗喜萊莉．柯林頓，於2017至2020年首度執政後，在2020年大選遭拜登擊敗。川普是自1892年克里夫蘭(Grover Cleveland)總統以來，首位連任失敗後成功重返白宮的總統。

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