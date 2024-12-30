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2024回顧／撞橋、颶風、空難…天災人禍奪命無數

編譯尤寶琪／綜合報導
達利號貨輪撞斷巴爾的摩港基伊橋，使該港航運中斷11周，演變成一場全球災難。(美聯社)
達利號貨輪撞斷巴爾的摩港基伊橋，使該港航運中斷11周，演變成一場全球災難。(美聯社)

貨輪撞斷基伊大橋

2024年3月26日，美國東部時間凌晨1時28分，馬里蘭州巴爾的摩都會區帕塔普斯可河(Patapsco River)上的基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)，被「達利號」(Dali)貨輪撞上後倒塌；六名正在橋上工作的維修人員不幸因此喪命，另有兩人從河中獲救。

「紐約時報」指出，根據美國州公路與運輸官員協會(American Association of State Highway and Transportation Officials)出版的「公路橋樑船舶碰撞設計指導規範及評註」(Guide Specifications and Commentary for Vessel Collision Design of Highway Bridges)估計，巴爾的摩碼頭所承受的撞擊力，至少在2700萬到5200萬磅力(pounds-force)之間；相較之下，農神5號(Saturn V)火箭發射產生的推力則為790萬磅力。

基伊大橋的倒塌，導致巴爾的摩港大部分航運中斷了11周；馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)稱此事件為一場「全球危機」，影響了8000多個工作。水道關閉的經濟影響，估計每日達1500萬元。

馬里蘭州當局計畫在2028年秋季之前建造新橋，預計費用為17億至19億元。

颶風海倫釀234死

颶風海倫(Hurricane Helene)是一場毀滅性的熱帶氣旋，在2024年9月下旬，於美國東南部地區造成了大規模災難性破壞和傷亡，是自2017年颶風瑪莉亞(Hurricane Maria)以來，最致命的大西洋颶風。

海倫是2024年大西洋颶風季的第八個獲得命名的風暴、第五個颶風和第二個大型颶風；9月22日在加勒比海上空成形後，短短兩天內發展成熱帶風暴，並由國家颶風中心(National Hurricane Center)命名為「海倫」。9月26日晚間於佛州大彎地區(Big Bend)登陸時，已達四級強度，最大風速達每小時為140英里。

海倫移往內陸時雖然風速減慢，卻盤旋不去，災難性的豪雨帶來水災，特別在北卡、田納西東部和維吉尼亞西南部，並引發多個龍捲風；截至11月28日，海倫已造成至少234人死亡，損失達1135億元。

颶風海倫挾帶暴雨，危害東南部各州，圖為佛州濱海社區遭強風和洪水肆虐。(美聯社)
颶風海倫挾帶暴雨，危害東南部各州，圖為佛州濱海社區遭強風和洪水肆虐。(美聯社)

年末連發兩空難

亞塞拜然航空一架客機12月25日飛往車臣途中偏離航道後，在哈薩克西部墜毀，肇因指向被俄羅斯防空系統擊落，俄國總統普亭罕見公開致歉，但未說明致歉原因。哈薩克官員表示，機上67人中有38人罹難，29人生還，包括3名兒童。 

南韓濟州航空載有181人的波音737-800型客機12月29日發生南韓史上最嚴重空難，這班從泰國曼谷飛返南韓務安國際機場時，疑因無法正常放下起落架，機師在第二次復飛嘗試以機腹降地時飛機衝出跑道起火，造成179人身亡、僅2人生還。

亞塞拜然一架客機在俄羅斯上空疑遭防空系統擊落。(路透)
亞塞拜然一架客機在俄羅斯上空疑遭防空系統擊落。(路透)

颶風 南韓 馬里蘭州

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